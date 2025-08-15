Mercato ASSE : Un bonus tombe en plus du chèque de Camara

En plus du chèque rapporté à l’ASSE par le transfert de Mahdi Camara, le club va toucher une prime grâce la nouvelle signature d’un ancien joueur formé au club.

Grâce aux joueurs formés à l’ASSE, le club stéphanois reçoit quelques fois des retombées. Il bénéfice de la contribution de solidarité imposée par la FIFA, sur le revenu des transferts à l’international. Cette semaine, Allan Saint-Maximin a été transféré par Al-Ahli SFC d’Arabie Saoudite au Club América au Mexique. Selon Transfermarkt, la transaction a été conclue à 10,3 millions d’euros.

Club formateur de l’attaquant français, entre 2011 et 2013, l’AS Saint-Etienne va donc toucher un bonus lié à la formation du joueur de 28 ans dans le Forez. Selon l’estimation du média spécialisé dans le sport business, Sportune, la part qui revient aux Verts est de 182 000 €.

Rappelons que les Stéphanois vont également toucher un chèque sur le transfert de Mahdi Camara, du Stade Brestois au Stade Rennais, grâce au pourcentage à la revente glissé dans son contrat lors de son transfert à Brest à l’été 2023.

Le milieu de terrain formé à l’Académie des Verts a rejoint Rennes officiellement le 13 août 2025, contre une indemnité de 8 millions d’euros. L’ASSE devrait percevoir près d’un million d’euros de bonus sur cette transaction.