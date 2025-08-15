Stade Rennais : Un serial buteur arrive !

Le directeur sportif du Stade Rennais, Loïc Désiré dégote une pépite en Roumanie. Le club breton a déjà formulé une offre pour le joueur.

Mercato Stade Rennais : Loïc Désiré fonce sur un crack en Roumanie

Le Stade Rennais s’affaire pour pour remplacer sa ligne offensive. Arnaud Kalimuendo est à un pas de rejoindre Nottingham Forest en Premier League. Le transfert va rapporter 30 millions d’euros au club breton. Rennes va réinvestir une partie de cette somme pour se renforcer. Les pensionnaires du Roazhon Park cherchent donc un nouveau numéro 9.

Louis Munteanu, attaquant roumain de 23 ans évoluant à Cluj, est ciblé. Sa dernière saison a été impressionnante : 25 buts en 42 matchs. Ce rendement attire plusieurs clubs, dont le Celtic. Mais Rennes avance vite. Selon TransferFeed, le SRFC a proposé 18 millions d’euros pour Munteanu. Une offre record pour le football roumain. Cluj devrait difficilement refuser.

L’entraîneur Habib Beye veut sécuriser le remplaçant avant le départ officiel de Kalimuendo. Le joueur, ancien buteur de la Fiorentina, dispose d’un fort potentiel. Rennes espère qu’il s’adaptera rapidement et s’imposera dans un grand championnat européen. Le mercato estival continue de s’animer pour le club breton.

Après Mahdi Camara, Quentin Merlin, Valentin Rongier et Przemyslaw Frankowski, le recrutement se concentre désormais sur l’attaque. Le Stade Rennais ne perd pas de temps. L’objectif est de retrouver l’Europe à la fin de la saison.