Alors que le PSG ne voudrait initialement pas recruter de latéral gauche cet hiver afin de remplacer Nuno Mendes, la donne pourrait changer dans ce dossier.

Mercato PSG : Luis Enrique compte sur le retour de Presnel Kimpembe

Lundi soir, le journaliste Bruno Salomon a révélé que le Paris Saint-Germain pourrait finalement abandonner l’idée de recruter un arrière gauche lors du prochain mercato hivernal. Le spécialiste de France Bleu Paris rapporte que si Presnel Kimpembe revient bien, Luis Campos et Luis Enrique pensent à ne pas recruter au poste de Nuno Mendes en laissant Lucas Hernandez poursuivre à dépanner dans le couloir gauche en attendant retour de l’international portugais de 21 ans. Si son physique tient, Kimpembe pourrait alors être aligné sur le gauche de la défense, en alternance avec Lucas Hernandez.

Quant à Nuno Mendes, il devrait faire son retour sur les terrains de football en février prochain. À l’heure actuelle, seul le recrutement d’un milieu de terrain expérimenté et prêt à s’intégrer rapidement dans le système de jeu de Luis Enrique serait dans les tuyaux. Mais quelques heures après les révélations de Bruno Salomon, un ancien joueur des Rouge et Bleu a apporté des précisions sur le mercato hivernal à venir.

Le Paris SG a bouclé l’arrivée d’un « défenseur axe-gauche, voire latéral gauche »

En effet, ce mardi soir, sur les antennes de RMC Sport, Jérôme Rothen a annoncé que contrairement aux affirmations de Bruno Salomon, le Paris Saint-Germain va effectivement attirer un défenseur cet hiver pour compenser la blessure de Nuno Mendes et la lenteur dans la reprise de Presnel Kimpembe. Pour l’ancien milieu offensif parisien, « il y a un recrutement qui aura lieu au poste de défenseur central axe gauche, voire un latéral gauche. » Poursuivant, Rothen assure que Luis Campos et la cellule de recrutement « ont déjà ciblé le joueur et tout est OK de ce côté-là. » Sans dévoiler le nom de la future recrue, le consultant sportif ajoute que « c’est une certitude. Ils ont le nom, tout est finalisé (…) Ce n'est pas un jeune joueur, mais avec de l'expérience. »