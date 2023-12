En quête d’un nouveau milieu de terrai, le PSG aura fort à faire pour s’offrir Khéphren Thuram. De nombreux grands clubs européens sont sur ses traces.

Mercato PSG : Une forte concurrence se met en place pour Khéphren Thuram

À l’approche de l’ouverture du mercato hivernal, les dirigeants du Paris Saint-Germain sont déjà à l’œuvre pour mettre la main sur de nouveaux talents. Si un latéral gauche est attendu pour compenser la longue absence de Nuno Mendes, la direction du PSG espère également boucler l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain. Plusieurs pistes sont même déjà explorées dans ce sens, et l’une d’entre elles mène à Khéphren Thuram.

Âgé de 22 ans, le milieu de terrain tricolore s'est rapidement imposé l’OGC Nice avec une facilité déconcertante. Devenu un pilier de l'entrejeu, il rayonne par sa qualité technique, sa lecture du jeu et son calme. Forcément, une telle maturité dans le jeu et un tel potentiel attirent l’attention. D’ailleurs, les dirigeants du PSG ne le lâcheraient pas des yeux ces derniers temps. Ils envisageraient prochainement de passer à l'action pour sa signature. Mais Luis Campos et son équipe devront faire vite, car la concurrence s’agrandit et elle est d’un sacré niveau.

Liverpool et Manchester City s’invitent aussi dans la bataille

En effet, le PSG n’est pas le seul club intéressé par le profil prometteur de Khéphren Thuram. Récemment, la presse italienne évoquait un intérêt pressant de la Juventus pour le prodige de l’OGC Nice. Et ce n’est pas tout. Le journaliste Ekrem Konur assure que Manchester City et Liverpool se seront également immiscés dans la course à la signature du jeune milieu de terrain niçois.

Des scouts d’Arsenal seraient aussi manifestés pour son éventuel transfert en Premier League. Cette forte concurrence risque de faire grimper la valeur marchande de Khéphren Thuram. Pour le moment, le poulain de Francesco Farioli reste concentré sur son aventure au Gym, où son contrat expire en juin 2025.