Questionné sur des rumeurs l'envoyant au PSG, Adrien Rabiot a nié un retour. Ce samedi, une source révèle des discussions avec la Juventus de Turin.

Mercato PSG : La Juventus de Turin veut prolonger Adrien Rabiot

La question ne se pose plus. Du moins, pour le moment. Associé au Paris-Saint-Germain cet été, Adrien Rabiot avait semé le doute sur son avenir à la Juventus de Turin. Mais après un France-Irlande remporté par les Bleus (2-0), où il a participé, le milieu de terrain a apporté une réponse définitive. « Revenir au PSG ? Je l’attendais celle-là (rires). Non pour l’instant, je ne suis pas du tout là dessus. Je suis concentré sur la Juve, concentré sur l’équipe de France, très content de ce qu’on a fait ce soir et on verra la suite » a-t-il déclaré en zone mixte.

Ce samedi, on comprend davantage la position d'Adrien Rabiot. D'après Fabrizio Romano, l'international tricolore (37 sélections) est en discussion avec la Juve pour une prolongation de contrat. Leur accord court actuellement jusqu'en juin 2024. La Vieille Dame souhaite le renouveler dans les prochains mois, elle qui apprécie toujours les prestations de son joueur (1 but en 3 matchs de Série A).

Adrien Rabiot donne sa priorité à la Juventus de Turin

Cet été, Adrien Rabiot a été très sollicité. Le milieu de terrain de 28 ans était courtisé par le PSG mais aussi Liverpool selon TeamTalk. Malgré les intérêts de ces cadors européens, il souhaite s'engager sur le long terme avec la Juventus de Turin. Fabrizio Romano ajoute qu'il est d'accord pour prolonger, donnant sa priorité aux Bianconeri. L'ancien Parisien avait déjà prolongé son contrat d'une année, le 27 juin dernier.

Si les rumeurs d'un retour au PSG vont désormais disparaître, elles reviendront sans doute lors du mercato d'hiver. Le club présidé par Nasser al-Khélaïfi est en passe de perdre Marco Verratti. Son transfert à Al-Arabi est proche d'être finalisé, et un indice est même tombé il y a deux jours : l'international italien (55 sélections) est absent de la liste francilienne pour la Ligue des Champions. Le directeur sportif du PSG, Luis Campos devrait être chargé de trouver son remplaçant, après son départ. Et cela pourrait être Adrien Rabiot, qui joue au même poste.