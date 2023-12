Pierre-Emerick Aubameyang s'est offert une nouvelle prestation de haut niveau mercredi, en étant le grand artisan de la victoire 3-0 de Marseille face à Lyon.

OM-OL : Pierre-Emerick Aubameyang réagi à sa nouvelle masterclass

Pierre-Emerick Aubameyang ne s'arrête plus. Après un moment de doute et des débuts compliqués, l'attaquant gabonais est en feu et porte l'Olympique de Marseille sur ses épaules. Dans une soirée annoncée très tendue entre les Phocéens et l'Olympique Lyonnais, après les événements malheureux du 29 octobre, Aubameyang s'est encore transcendé pour offrir un succès éclatant 3-0 à l'OM. Il confirme sa très bonne forme en inscrivant un but et en délivrant deux passes décisives. Une prestation XXL qui lui permet de conquérir encore plus le public du Stade du Vélodrome après avoir déjà essuyé des critiques.

Après une si belle soirée, c'est un Pierre-Emerick Aubameyang forcément heureux qui s'est présenté au micro de Prime Video. « Ça va vite le foot, après tant d’années, on sait comment ça se passe », a réagi le Gabonais pour qui « l'important, c’est de vivre des moments comme ce soir ». Pour PEA, une telle performance doit faire du bien pour le moral. L'ancien joueur du FC Barcelone s'est montré très admiratif de sa collaboration avec Vitinha sur le terrain, révélant qu'ils font tous d'eux des efforts.

Pierre-Emerick Aubameyang sur le cas Lacazette

S'il y a un joueur qui est aussi très critiqué ces dernières semaines par les supporters marseillais, c'est bien Alexandre Lacazette. L'attaquant français ne fait plus l'unanimité et traverse une période difficile. Ayant vécu la même situation que son coéquipier, Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas manqué de lui apporter son soutien. « C’est un bon garçon et il a du mental », a lancé le Gabonais, en lui souhaitant de revenir au plus vite au haut niveau rapidement. Pour rappel, grâce à ses deux offrandes face à l'OL, Aubameyang est désormais le troisième meilleur passeur décisif de Ligue 1 avec 5 passes décisives.