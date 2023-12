Un cadre du vestiaire de l'ASSE a adressé un message à Laurent Batlles, deux jours après sa mise à l'écart de l'encadrement technique du club.

ASSE : Premier match test pour Laurent Huard

Laurent Batlles n'est plus l'entraineur de l'ASSE depuis la défaite de son équipe contre l'EA Guingamp (1-3) à Geoffroy-Guichard. Il a été remercié par la direction stéphanoise. En attendant de lui trouver un successeur, les dirigeants de Saint-Etienne ont confié leur équipe à Laurent Huard pour assurer l'intérim. Il est donc le nouvel entraineur des Verts jusqu'à nouvel ordre, comme précisé dans le communiqué du club ligérien.

Directeur du centre de formation de l'ASSE, le technicien de 50 ans va diriger les Stéphanois au 8e tour de la coupe de France. Il disputera son premier match face à Nîmes Olympique (National), samedi (15h). Un match qu'il a commencé à préparer dès sa nomination, mercredi.

Anthony Briançon dit merci à Laurent Batlles pour tout

Laurent Huard peut compter sur le capitaine des Verts, Anthony Briançon (29 ans), pour franchir cette étape. Taulier de l'équipe de Laurent Batlles, il a été le premier a réagir au départ de l'entraineur de 48 ans. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, il a simplement adressé ses remerciements à son ancien coach. "Merci pout tout", a t-il écrit. Le défenseur central est arrivé à l'ASSE à la demande de Laurent Batlles, après la relégation des Verts en Ligue 2. Et ce dernier a fait de lui le leader du vestiaire stéphanois.

Rappelons que l'ASSE est 8e à deux journées de la fin de la phase aller du championnat. Elle a déjà un retard de10 points sur le leader Angers SCO et 9 points sur son dauphin, Laval. Pour rejoindre le peloton de tête dans la course pour la montée, Anthony Briançon et ses coéquipiers doivent prendre des points dès le prochain match contre les Girondins à Bordeaux. Avec 7 défaites déjà en 17 journées de Ligue 2, ils n'ont plus les cartes en main pour espérer finir aux deux premières places qualificatives directement pour la Ligue 1.