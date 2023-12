Deux anciennes gloires de l’OL sont sortis s du silence pour tenter d’aider leur équipe de cœur à sortir de la zone rouge. Ils proposent leurs solutions.

OL : L'inquiétude gagne les Lyonnais

L’OL s’est incliné lourdement devant l’OM au Vélodrome (3-0), mercredi soir, et se rapproche dangereusement de la Ligue 2. L’équipe rhodanienne a remporté un seul match en 14 journées de championnat, pour 9 défaites et 4 nuls. Elle a concédé 27 buts et est la pire défense de la Ligue 1. Au niveau offensif, l’Olympique Lyonnais est la 2e mauvaise attaque avec 11 buts marqués, juste derrière Clermont Foot (17e) qui en a inscrit que 9 en 14 matchs disputés.

A trois journées de la mi-saison, l’OL est directement relégable en Ligue 2. Le premier club non relégable, le RC Strasbourg, a 6 points de plus que les Lyonnais. Dès lors, les supporters du club de John Textor commencent à s’inquiéter.

Grégory Coupet attend « un état d’esprit collectif irréprochable »

Des anciennes gloires aussi sont sérieusement préoccupés par la situation des Gones cette saison. Ils ne cachent pas leur crainte de voir le club septuple champion consécutif de France descendre en deuxième division. A la suite de Lisandro Lopez, Grégory Coupet pointe l’état d’esprit de l’équipe actuelle de Lyon. Selon l’ancien gardien de but, les joueurs qui n'ont pas un top niveau technique doivent compenser cela « par un état d’esprit collectif irréprochable », afin d’aider l’équipe à s’en sortir.

Sidney Govou rêve de 10 victoires pour s'en sortir

Sidney Govou doute également de l’état d’esprit de certains joueurs et leur lance un appel. Selon l’ancien joueur de Lyon, ils doivent « redevenir digne de ce maillot lyonnais ». Pour espérer réussir l’opération maintien, il propose même une solution claire aux Gones. Il leur demande de remporter la moitié des matchs restants, soit 10 sur 20, et le maintien serait assuré. Sidney Govou parle « d’un doux rêve de 10 victoires », qui permettrait à l’OL de ne pas rejoindre son grand rival l’ASSE en Ligue 2.