Avant d’affronter le FC Nantes ce samedi soir à l’occasion de la 15e journée de Ligue 1, le coach du PSG, Luis Enrique, a fait une précision sur le rôle de Kylian Mbappé.

Luis Enrique : Kylian Mbappé a « une liberté totale en attaque »

Face à l’inefficacité de Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani, plusieurs observateurs ont dernièrement conseillé à Luis Enrique de positionner Kylian Mbappé à la pointe de l’attaque, dans un rôle de numéro 9. Lors de sa conférence de presse ce vendredi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a été interrogé sur le sujet. Et la réponse du technicien espagnol a été cash : Kylian Mbappé n’a aucune restriction aux avant-postes des Rouge et Bleu. « Kylian a une liberté totale en attaque. Mais il a des devoirs en défense, comme tous les joueurs. Il a la liberté d'aller sur l'aile, dans l'axe ou comme faux neuf. Il a joué le dernier match (contre Le Havre) comme les autres », a déclaré l’ancien coach du Barça, qui compte bien préparer le déplacement à Dortmund ce soir contre le FC Nantes.

Bien préparer Dortmund face au FC Nantes

Quatre jours avant d’aller chercher sa qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund, le Paris Saint-Germain reçoit le FC Nantes ce samedi soir (21h), à l’occasion de la quinzième journée de Ligue 1. Et Luis Enrique entend s’appuyer sur cette rencontre pour préparer au mieux son équipe en vue du choc contre les Allemands. « C’est un match important (…) C'est un nouvel entraîneur, il n'a fait qu'un match. Contre nous, les équipes ont l'habitude de changer (…) On doit être prêt pour lutter contre tout système, avec plus ou moins de pression. C'est important de faire un grand match à domicile, être supérieur devant, jouer à un bon niveau pour préparer le match de Dortmund », a expliqué Luis Enrique.