En concurrence au même poste, Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani sont loin de se faire la guerre, comme l'a affirmé le Portugais face à la presse.

PSG : Gonçalo Ramos évoque « une concurence saine » avec Kolo Muani

Gonçalo Ramos fait partie des nouvelles têtes du Paris-Saint-Germain cette saison. Prêté avec option d'achat par le SL Benfica, l'attaquant portugais a été transféré définitivement le 22 novembre dernier. Nasser al-Khélaïfi, le président du club francilien, a dû dépenser 65 millions d'euros pour s'attacher ses services. Néanmoins, cet investissement financier veut récompenser le bon début de saison de l'avant-centre. Pour ses 12 premiers matchs de Ligue 1, Gonçalo Ramos a inscrit 3 buts. Il est moins présent en Ligue des Champions, n'ayant toujours pas été décisif en 4 rencontres disputées.

Vendredi, la presse a préféré revenir sur sa concurrence avec Randal Kolo Muani, lors de la victoire contre l'AS Monaco (5-2). Ramos a été préféré au Français et en a profité pour signer l'ouverture du score. Mais loin de l'euphorie provoquée avec cette réalisation, le joueur a voulu éteindre toute polémique. Il confirme qu'« avec Randal Kolo Muani, c’est une concurrence saine, on s’entend très bien » au micro de Free, après la rencontre.

Un ancien du PSG préfère Ramos à Kolo Muani

Si on se réfère aux statistiques pures, on pourrait dire que Randal Kolo Muani est plus décisif que son partenaire en Ligue 1. Avec 3 buts et 2 passes décisives en 8 matchs, l'international tricolore est un joueur important pour Luis Enrique dans la course au titre. Mais face à l'AS Monaco, Gonçalo Ramos a montré qu'il pouvait faire oublier, l'espace de 72 minutes, l'absence de Kolo Muani. Sa performance permet au club francilien de conserver a minima son avance d'un point en tête du championnat, après 13 journées.

Pour Jimmy Algérino, défenseur du Paris SG entre 1996 et 2001, le Portugais doit même être plus utilisé que le Français. Il estime que Ramos « apporte davantage de complémentarité avec Mbappé et Dembélé au départ », et analyse la libération de ses capacités après l'option d'achat levée. Algérino précise pour L'Équipe que ce système serait bénéfique pour Kolo Muani, « qui en entrant avec ses qualités de percussion, bénéficie davantage de la fatigue adverse ». Pour Luis Enrique, la hiérarchie ne semble pas encore établie entre les deux hommes.