Auteur du but victorieux du PSG face au FC Nantes samedi soir, l’attaquant Randal Kolo Muani s’est exprimé sur le choc de Ligue des Champions contre le Borussia Dortmund, mercredi.

Randal Kolo Muani : « Le PSG est très, très confiant »

Cinq jours avant d’aller défier le Borussia Dortmund mercredi soir au Signal Iduna Park, à l’occasion de la 6e et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain s’est imposé face au FC Nantes (2-1), samedi soir, au Parc des Princes, pour le compte de la 15e journée de Ligue 1. Auteur du second but victorieux des Rouge et Bleu, Randal Kolo Muani a livré ses impressions sur ce match décisif pour la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe aux grandes oreilles.

Et selon les propos de l’international français de 24 ans, « c’est un grand match » qui attend le PSG face à Dortmund, un défi majeur qui doit être relevé, « une finale », dont les joueurs de Luis Enrique ont « tous conscience. » Pour l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort, le Paris SG doit jouer ce match avec envie. Dans la foulée, le coéquipier de Kylian Mbappé a évoqué son début de saison difficile sous ses nouvelles couleurs.

Kolo Muani fait un aveu sur ses débuts au Paris SG

Recruté cet été contre un chèque de 95 millions d’euros, Randal Kolo Muani n’a pas encore convaincu tout son monde au Paris Saint-Germain. Auteur de 5 buts en 15 matches toutes compétitions confondues, le natif de Bondy est conscient de la nécessité de relever la tête dans un groupe où lié concurrence est rude. « Ce sera à moi de continuer à travailler et de continuer à écouter les consignes du coach (…), ce sera à moi de donner le meilleur de moi-même », a avoué Kolo Muani en zone mixte avant d’évoquer la concurrence au sein de l’équipe parisienne. « Il y a de la concurrence, on est dans un grand club, à moi de faire mes preuves (…), après c'est à moi de relever la tête, je la relève tout doucement », a-t-il ajouté.