Accablé de toutes sortes de critiques, Gianluigi Donnarumma peut toujours compter sur son entraîneur au Paris Saint-Germain, Luis Enrique.

PSG : Donnarumma dans l'ombre de Arnau Tenas

Le jeune gardien international italien vit peut-être actuellement l'une des pires périodes de sa carrière professionnelle. Des erreurs inattendues, des bourdes qui mettent en difficulté son club puis, récemment, une expulsion au bout de seulement onze minutes de jeu sur la pelouse du Havre. Gianluigi Donnarumma n'est pas en confiance et ne fait plus l'unanimité au Parc des Princes. Une véritable traversée du désert pour le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain, mais à qui fait Arnau Tenas fait désormais de l'ombre. Depuis sa brillante prestation en remplacement de Donnarumma dans les buts face aux Havrais, le jeune espagnol de 22 ans s'attire la lumière au point de remettre en cause la hiérarchie actuelle des derniers remparts du PSG. Arnau Tenas a d'ailleurs enchainé samedi lors de la réception du FC Nantes et risque d'être préféré à l'Italien face à Dortmund.

Luis Enrique toujours à fond derrière Donnarumma

Dans une telle période de vache maigre, le vainqueur de l'Euro 2020 avec l'Italie ne manque pas de soutiens. Depuis son expulsion, Luis Enrique n'a cessé de prendre la défense de son gardien de but. Vendredi en conférence de presse, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a clairement rappelé son rôle de défendre ses joueurs, surtout quand les choses ne vont pas si bien. Il n'est pas question de lâcher Donnarumma dans ces moments difficiles, a laissé entendre Luis Enrique qui assure que le PSG dispose des meilleurs joueurs.

Suspendu pour la réception du FC Nantes, Gianluigi Donnarumma pourrait retrouver sa place dans les buts face au Borussia Dortmund mercredi en Ligue des Champions. Reste à savoir si Luis Enrique voudra le lancer dans les buts pour une rencontre aussi capitale, alors que le jeune italien en pleine crise de confiance.