Alors que les choses vont maintenant mieux entre eux, John Textor a fixé Jean-Michel Aulas dans sa volonté de racheter la LDCL Arena.

OL : Le prix de la LDLC Arena connu

Alors qu'il était encore aux affaires à la tête de l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas a fait construire la LDCL Arena, une salle multi-sports qui fait partie du patrimoine d’OL Groupe. Sauf que son successeur ne compte pas le conserver et veut céder la salle qui a coûté 140 millions d'euros pour sa réalisation. Pour réduire la dette du club et investir dans le football, John Textor a décidé de mettre la LDCL Arena en vente. Une ambition que le dirigeant américain a confirmée dans un entretien accordé au journal Le Monde. A en croire le nouveau propriétaire de l'OL, le business model vise à investir dans le football, et non dans le basketball ou la musique. Avec la vente de la LDCL Arena, l'OL Groupe veut dégager des bénéfices d'environ 10 millions d'euros par an. Du coup, l'acquéreur de la salle devra débourser 180 millions d’euros, a-t-il révélé.

Jean-Michel Aulas a de la concurrence

Quand bien même la LDCL Arena génère des bénéfices, il n'est pas question pour John Textor de la conserver. Pour l'Américain, sa mise en vente est un moyen rapide de faire entrer de l'argent pour la bonne santé financière du club. Ceci permettra de réduire la dette et d'investir également sur le marché. Alors qu'il était annoncé dans la course avec Tony Parker pour le rachat de la salle, Jean-Michel Aulas aura plus de concurrence que prévu. Textor a révélé qu'ils sont cinq candidats désireux d'acquérir la LDCL Arena.

Jean-Michel Aulas a tout de même un avantage sur ses concurrents. L'ancien président de l'OL a fait la paix avec son successeur. Il devrait prochainement céder sa part dans le conseil d'administration du club afin de passer à l'action pour l'achat de la salle où joue l'ASVEL, club dont Tony Parker est l'actionnaire majoritaire.