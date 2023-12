Qualifié de justesse pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions après son match nul face au Borussia Dortmund, le PSG s’offre un gros chèque pour la suite de cette compétition.

Le PSG va empocher 96M€ après la phase de poules de LDC

Le Paris Saint-Germain a eu très chaud mercredi soir au Signal Iduna Park face au Borussia Dortmund, à l’occasion de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Mais les hommes de Luis Enrique sont finalement parvenus à arracher le match nul face aux Allemands, validant ainsi leur ticket pour les huitièmes de finale de cette compétition. Un résultat très important sportivement, mais aussi financièrement, à en croire les renseignements obtenus par le journal Le Parisien.

Le quotidien régional explique ce vendredi qu’en poursuivant son parcours européen cette saison, le PSG s’est offert un gros chèque de la part de l'UEFA. En effet, l’institution européenne a fixé à 2,8 millions d’euros le montant de la prime en cas de victoire, ainsi que 930.000 euros pour un match nul. Avec un bilan de deux victoires, deux nuls et deux défaites, le leader de Ligue 1 génère ainsi 7,46 millions d’euros.

Il faut ajouter à cela une prime de participation de 15,64 millions d’euros, ainsi que des revenus liés au coefficient calculé sur les dix dernières années et le classement UEFA de 30,7 millions d’euros, ainsi qu’au marketpool s’élevant à 33 millions d’euros. Ensuite, une prime de 9,6 millions d’euros pour la qualification en huitièmes de finale. Au total, le club du président Nasser Al-Khelaïfi touchera un gros chèque de 96,40 millions d’euros. Et ce n’est pas tout puisque ce montant pourrait encore grimper si Kylian Mbappé et ses partenaires atteignent les quarts de finale de la Coupe aux Grandes Oreilles. Mais il faudra batailler pour y parvenir.

PSG : Quel adversaire pour les quarts de finale ?

En terminant deuxième de son groupe, le Paris Saint-Germain va tomber sur un gros morceau pour les quarts de finale de la Ligue des Champions en février et mars prochain. En effet, après la phase de poules, les Rouge et Bleu affronteront le Bayern Munich, Real Madrid, Arsenal, Manchester City, Atlético Madrid, FC Barcelone ou la Real Sociedad. Si sur le papier l'adversaire le plus abordable semble être la Real Sociedad, le club espagnol réalise une excellente saison. Invaincus lors de la phase de groupe, les garçons d’Imanol Barrenetxea ont terminé devant l’Inter Milan. Pour rappel, le PSG se déplacera pour son huitième de finale retour.