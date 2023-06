Alors que le mercato estival ouvre ses portes samedi, et qu'une décision est toujours attendue le concernant, Hamari Traoré file vers la Real Sociedad.

Mercato Stade Rennais : Hamari Traoré sur le point de s'engager à la Real Sociedad

Sa sortie face à l'AS Monaco le 27 mai dernier pour son dernier match au Roazhon Park ressemblait fortement à des adieux, et cette tendance est sur le point de se confirmer. Malgré l'espoir chez les supporters de voir leur capitaine poursuivre l'aventure au Stade Rennais, le départ d'Hamari Traoré est en passe d'être bouclé.

Selon les informations révélées par le média espagnol El Diario Vasco, le défenseur malien de 31 ans devrait s'engager librement avec la Real Sociedad. Une information confirmée par Mohamed Toubache-Ter ce vendredi matin, qui a déclaré que le transfert était "en très très bonne voie."

Après 238 matchs disputés avec le Stade Rennais depuis son arrivée en 2017 en provenance du Stade de Reims, Hamari Traoré s'apprête à tourner une page importante de sa carrière, pour aller découvrir un autre championnat, en laissant derrière lui de très beaux souvenirs ancrés dans le coeur des supporters du SRFC.

Une offre de prolongation formulée en mars dernier

Le Stade Rennais a essyé de convaincre son capitaine de poursuivre sa carrière sous le maillot rouge et noir. Le 6 avril dernier, France Bleu annonçait qu'une offre de prolongation avait été formulée par la direction trois semaines auparavant. Visiblement, cette proposition semble avoir été repoussée par Hamari Traoré, dont le départ paraît désormais inévitable.

Pourtant, son entraîneur Bruno Genesio n'a jamais caché son attachement pour le latéral malien, et déclarait récemment son envie de le voir rester. "Si j’ai envie qu’il reste ? Oui, je l’ai déjà dit. Le club est aussi dans cet état d’esprit. Après, ce sont des discussions, et c’est normal qu’il y ait des discussions quand on renégocie un contrat, c’est de bonne guerre." Nul doute que le départ du capitaine rennais, s'il venait à être confirmé, devrait en affecter plus d'un au sein du vestiaire breton.