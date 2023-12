À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, les lignes bougent dans les différents états majors. À l’OM, Pablo Longoria se trouve déjà face à une proposition irrécusable.

Mercato OM : Un club anglais en pince pour Pape Gueye

De retour à la compétition après quatre mois de suspension pour son transfert illicite à Watford, Pape Gueye anime déjà l’actualité de l’Olympique de Marseille. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2024, le milieu de terrain de 24 ans est susceptible de quitter les rangs de l’OM dès cet hiver et ses prétendants s’annoncent d’ores et déjà. Surtout du côté de la Premier League. Dans le dur avec une triste avant-dernière place au classement du championnat, Burnley cherche à se renforcer pour éviter une relégation en fin de saison.

Au milieu de terrain, le coach des Clarets, Vincent Kompany, apprécierait énormément le profil de l’international sénégalais de l’OM. Le technicien belge estime que Pape Gueye peut apporter à son équipe dans la seconde moitié de saison. D’après les informations du tabloïd britannique The Sun, les dirigeants de Burnley seraient prêts à dégainer une belle offre dans les semaines à venir pour recruter l’ancien joueur du FC Séville.

Burnley prêt à investir 17M€ pour récupérer Pape Gueye

En effet, The Sun assure que Burnley serait disposé à payer un peu plus de 17 millions d'euros pour récupérer Pape Gueye dans le mois de janvier. Une très belle proposition pour un joueur qui ne disposera que de six mois de contrat à compter du 1er janvier prochain. La formation anglaise table sur le fait que le compatriote de Sadio Mané n’est pas un premier choix dans les plans de Gennaro Gattuso.

Et toujours selon la même source, l'entourage du natif de Montreuil est séduit par la perspective de rejoindre la Premier League après avoir raté le coche avec Watford à l’été 2020. Toutefois, le fait de voir Pape Gueye rejoindre les Lions de la Terenga dans le mois de janvier pour disputer la CAN en Côte d’Ivoire pourrait refroidir Vincent Kompany et ses dirigeants. Nottingham Forest, Brentford et Fulham seraient aussi intéressés par Pape Gueye.