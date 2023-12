Ce dimanche à 17h05, l’OM accueille Clermont Foot pour le compte de la 16e journée de Ligue 1. Découvrez le groupe de Gennaro Gattuso.

Après la frustrante défaite à Brighton en Ligue Europa jeudi soir au Falmer Stadium, l’Olympique de Marseille retrouve la Ligue 1 ce dimanche sur le terrain de Clermont Foot, lanterne rouge. Pour cette rencontre, Gennaro Gattuso dispose de tout son monde à l’exception de Jonathan Clauss (suspendu), Valentin Rongier et Joaquin Correa (blessés). Avant cette rencontre au Vélodrome, l’OM occupe la 7e place avec 23 points et peut se rapprocher du podium en cas de victoire. Gattuso espère donc que ses hommes éviteront les erreurs des semaines passées en maintenant le rythme jusqu’au coup de sifflet final de l’arbitre.

« Depuis que je suis arrivé, on a perdu trois matchs où on a pris un but à la 88e minute. Le match n'est jamais fini. Il faut jouer jusqu'au bout (…) Je ne pense pas que ce soit de la malchance. Il y aura toujours des erreurs individuelles, mais ce n'est pas le fruit du hasard », a indiqué le technicien italien en conférence de presse. L’ancien coach de l’AC Milan a donc convoqué un groupe de 20 joueurs pour la réception des garçons de Pascal Gastien. Après la réduction de sa sanction, l’attaquant sénégalais Iliman Ndiaye est bien présent dans le groupe marseillais pour cette rencontre.

Le groupe des 20 de Gattuso

Gardiens : Lopez, Blanco

Défenseurs : Murillo, Lodi, Soglo, Meïté, Mbemba, Gigot, Balerdi

Milieux : Kondogbia, Veretout, Ounahi, Nadir, Harit, Gueye

Attaquants : Aubameyang, Sarr, Mughe, Vitinha, Ndiaye.