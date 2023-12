En plus de la sanction sportive, Youcef Atal encourt une peine de prison et une amende importante, comme l'a requis le parquet, lors du procès du joueur de l'OGC Nice.

OGC Nice : 10 mois de prison et 45 000 € d'amende requis contre Youcef Atal

Youcef Atal est jugé pour provocation à la haine à raison de la religion, pour avoir relayé le message vidéo d'un prédicateur palestinien, appelant à "un jour noir pour les juifs". Cela à la suite de l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre, suivie des représailles de l'armée israélienne à Gaza. Le défenseur de l'OGC Nice, lors de sa prise de parole, a assuré qu'il n'a la haine de personne, qu'il n'a rien contre les autre ou encore qu'il ne veut la souffrance de personne. « Je n'avais pas écouté la vidéo jusqu'au bout, j'ai écrit des excuses sincères, je veux la paix », a-t-il plaidé.

Les avocat du défenseur de l'OGC Nice, dont Me Antoine Vey, ont demandé la relaxe de leur client. Quant à la procureure du tribunal correctionnel de Nice, elle a requis dix mois de prison avec sursis, en plus d'une amende de 45 000 euros, relativement au salaire de l'international alégérien (34 sélections) estimé à 100 000 euros mensuel. « Monsieur Attal, qui vit à Nice depuis 2018, connaît la tension liée à ce contexte. […]. Relayer ce type de message entraîne des actes de violences réels qui ont déjà endeuillé toute la France et d'autres pays », a-t-elle rappelé, dans des propos rapportés par L'Equipe.

Youcef Atal suspendu à la décision attendue le 3 janvier 2024

La décision mise en délibéré sera rendue le 3 janvier 2024. Notons que Youcef Atal va purger le dernier des 7 matchs de suspension que la Ligue lui a infligé, lors de la rencontre OGC Nice-RC Lens, mercredi (21h). Sans oublier qu'il est suspendu par le club azuréen depuis le 18 octobre, jusqu'à nouvel ordre.