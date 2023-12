Depuis son arrivée cet été à l’OM, Iliman Ndiaye traverse une drôle de période. La raison de ses débuts compliqués à Marseille serait d’ordre psychologique.

OM : Iliman Ndiaye, des débuts décevants à Marseille

« C’est un rêve d'être accueilli de cette manière dans son club de cœur. Je suis très fier de revenir à l'Olympiqye de Marseille », soulignait Iliman Ndiaye, il y a moins de six mois. Âgé de 23 ans, l’attaquant sénégalais sortait du meilleur exercice de sa carrière avant de signer à l’OM. Percutant et efficace au sein de l’attaque de Sheffield United, le natif de Rouen avait terminé la saison dernière en tant que meilleur joueur de Championship, deuxième division anglaise.

Iliman Ndiaye avait inscrit 15 buts et délivré 12 passes décisives en 52 rencontres disputées et avait été l’un des grands artisans de la montée de Sheffield United en Premier League. Ses performances avaient alors rapidement convaincu le président Pablo Longoria et son équipe. Les dirigeants de l’OM ont débouté pas moins de 17 millions d'euros pour conclure son transfert. Iliman Ndiaye a ainsi été accueilli en véritable rockstar à son arrivée Marseille en aout dernier. Mais cette période euphorique est vite retombée dans la cité phocéenne, tant le niveau du milieu offensif est en baisse à l’OM. Depuis l’entame de l’exercice en cours, il ne comptabilise qu’une seule réalisation en 22 rencontres disputées.

Iliman Ndiaye, un problème psychologique

Ses statistiques s’avèrent décevantes. Sur le terrain, Iliman Ndiaye peine à s’adapter au système de jeu mis en place par Gennaro Gattuso. Il n’a pas vraiment d’influence sur le jeu offensif de son équipe. Quelle est donc la raison de ses difficultés à l’Olympique de Marseille ? Régis Bogaert, entraîneur adjoint de la sélection sénégalaise, a répondu à cette question. Il souligne un souci mental, en indiquant qu'Iliman Ndiaye « n’arrive pas encore à se libérer » à l'OM.

L’attaquant sénégalais est encore en train de se développer en tant que joueur et de construire sa maturité, ce qui peut prendre du temps. En indiquant que « tout lui tombe sur la tête en l’espace de six mois », Régis Bogaert fait référence aux changements significatifs ou aux défis auxquels Iliman Ndiaye est confronté à l’OM, ce qui peut expliquer certains aspects de ses performances actuelles. Le jeune joueur est encore en phase d’adaptation et travaille d’arrache-pied en vue de retrouver son meilleur niveau de jeu.