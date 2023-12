Iliman Ndiaye, qui connait une première partie de saison difficile à l’OM, voit trois prétendants s’activer déjà en coulisse pour son éventuel transfert.

Mercato OM : Everton a de sérieux concurrents pour Iliman Ndiaye

L’été dernier, le mercato de l’Olympique de Marseille a été particulièrement agité. Entre les options d'achat levées pour certains joueurs et le départ de plusieurs cadres, le club phocéen a réussi à renforcer son effectif avec l’arrivée d’une douzaine de recrues. Iliman Ndiaye fait notamment partie de cette vague de signatures. L’international sénégalais a été recruté en provenance de Sheffield United et a accueilli comme une véritable rockstar dans la cité marseillaise.

Sauf que le milieu offensif n’arrive pas vraiment à se montrer à la hauteur des attentes placées en lui. Il n’a inscrit qu’un seul but en vingt-deux rencontres disputées, toutes compétitions confondues sous le maillot phocéen. Un bilan assez décevant pour un joueur de son calibre et qui a coûté près de 17 millions d’euros à l’OM.

La situation difficile d’Iliman Ndiaye à l’Olympique de Marseille ne l’empêche pas pour autant de conserver une belle cote en Angleterre. Team Talk révélait récemment que Everton envisagerait sérieusement de s’offrir les services de l’attaquant de l’OM dès le prochain mercato hivernal. Cependant, deux nouveaux prétendants britanniques s’immiscent aussi dans ce dossier.

Sheffield United songerait aussi à récupérer Iliman Ndiaye

Suspendu lors des deux derniers matchs de l’OM face à Lyon (3-0) et Lorient (2-4) en championnat, Iliman Ndiaye a foulé à nouveau les pelouses de la Ligue 1 ce dimanche contre Clermont (2-1). Une rencontre où il livré une belle prestation. Ce retour de forme plaisir au club entraîné par Gennaro Gattuso, mais aussi à ses prétendants. The Sun révèle qu’en plus de Everton, Sheffield United se positionne déjà en vue de récupérer son ancien attaquant.

Crystal Palace songerait aussi à s’offrir les services du natif de Rouen dans l’optique de renforcer son attaque cet hiver. Cette forte concurrence fait planer le doute sur l’avenir d’Iliman Ndiaye. Ce dernier va-t-il passer l’hiver à l’OM ? Pour le moment, c’est une bataille à 3 qui serait engagée pour le récupérer en janvier prochain.