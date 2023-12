De passage en conférence de presse cet après-midi, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, s’est à nouveau exprimé sur sa relation avec son attaquant Kylian Mbappé.

PSG : C’est compliqué entre Luis Enrique et Kylian Mbappé

Dans son édition du jour, le quotidien L’Equipe s’est intéressé à la relation entre Luis Enrique et Kylian Mbappé. Le journal sportif explique que la relation s’est un peu dégradée entre les deux hommes ces dernières semaines. Certaines sources proches du club de la capitale révèlent que l’attaquant de 24 ans n’apprécie pas forcément son positionnement dans l’axe, sans pour autant se plaindre. L’été passé, le technicien espagnol et le capitaine de l’équipe de France entretenaient pourtant des liens étroits qui se sont distancés après le triplé du joueur à Reims, lorsque le coach de 53 ans a fait une sortie publique remarquée.

Une sortie immédiatement désamorcée par le club et relativisée par le camp du joueur qui, à l’époque, évoque une exigence bienvenue. Mais cette sortie va s’accompagner de la décision de placer le joueur en tant que numéro 9 en seconde période contre Newcastle. Sauf qu’à l’exception de sa sortie à Dortmund, le coéquipier de Randal Kolo Muani diffuse, depuis qu’il évolue en tant qu’attaquant de pointe, une impression de mal-être, à en croire L’Équipe. Le média francilien se demande finalement si ces récents épisodes entre les deux hommes peuvent avoir un impact sur l’avenir de Kylian Mbappé, dont le contrat expire en juin prochain avec le Paris SG.

Luis Enrique sur Kylian Mbappé : « On n'est pas en couple »

Ces dernières semaines, les observateurs du Paris Saint-Germain évoquent une sorte de crispation naissante chez Kylian Mbappé, doublée d'une méfiance grandissante à l’égard de son entraîneur Luis Enrique. Mais le successeur de Christophe Galtier assure qu’il n’en est absolument rien. Sur le ton de la boutade, le Catalan lance : « on n’est pas en couple, mais presque », aux journalistes, avant d’ajouter : « c’est surtout lui qui ne veut pas. » Plus sérieux, Enrique assure qu’il « a toujours été proche avec Kylian, depuis le début, il fait des blagues, sourit toujours. On a une très bonne relation, j’en suis enchanté et pas seulement avec Kylian, le reste des joueurs, même si je sais que ceux qui jouent un peu moins ne sont pas contents. »