OM : Samuel Gigot au centre d’une polémique infondée !

Malgré la victoire éclatante de l’OM contre Montpellier (4-1), Samuel Gigot se retrouve au cœur d’une polémique, suscitant des débats inattendus à Marseille.

OM : Samuel Gigot victime d’une campagne de dénigrement !

L’Olympique de Marseille retrouve le sourire après une semaine fructueuse, marquée par deux victoires consécutives à domicile contre le Shakhtar Donetsk (3-1) en Ligue Europa et Montpellier (4-1) en Ligue 1. Ces succès éclatants ont été réalisés sous la houlette du nouvel entraîneur de l’OM, Jean-Louis Gasset, qui entame ainsi sa prise en main du club phocéen avec brio. Ces résultats positifs offrent au technicien français une marge de manœuvre pour effectuer ses choix et imprimer sa marque sur l’équipe. Toutefois, malgré ces victoires, Jean-Louis Gasset reste conscient des défis à relever, en particulier en ce qui concerne la défense.

L’OM a en effet développé une fâcheuse tendance à encaisser le premier but lors des rencontres, mettant ainsi sous pression l’ensemble de l’équipe. Cette situation a surtout mis en lumière les prestations mitigées de Samuel Gigot. Le défenseur français a alors été la cible de critiques acerbes ces dernières semaines, en raison de ses performances en dents de scie et de ses erreurs coûteuses sur le terrain. Des critiques jugées excessives par certains observateurs, dont Romain Haering. Le journaliste du Phocéen est monté au créneau pour dénoncer une campagne de dénigrement injustifiée à l’encontre de Samuel Gigot, soulignant au passage l’engagement et le dévouement du joueur pour l’équipe.

Un appel à plus de recul et de respect envers les joueurs

Romain Haering rappelle que le vice-capitaine de l’OM a été l’un des piliers de l’équipe en début de saison, affichant une performance constante et méritant même les meilleures notes du groupe à mi-parcours. Même si ses récentes performances sont en deçà de son niveau habituel, cela ne justifie pas, selon le confrère, les attaques virulentes dirigées contre lui. L’Olympique de Marseille traverse actuellement une période délicate sur le plan sportif. Et Romain Haering souligne que tous les joueurs sont confrontés à des défis majeurs cette saison et que cette polémique naissante autour de Samuel Gigot est « injuste ». Il appelle ainsi à plus de recul et de respect envers les joueurs qui portent les couleurs de l’OM et qui défendent ses valeurs sur le terrain.