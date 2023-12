Toujours au cœur des rumeurs mercato, Kylian Mbappé a déjà écarté une piste pour la suite de son avenir, alors qu'il est en fin de contrat au PSG.

Mercato PSG : Kylian Mbappé, pas la tête à l'Arabie Saoudite

Quelle sera la nouvelle destination de Kylian Mbappé l'été prochain? S'il est difficile d'y répondre pour le moment, il est clair que le jeune attaquant ne manque pas d'options. Son contrat arrive à expiration en juin prochain et le Bondynois peut déjà négocier avec le club de son choix. Plusieurs clubs rêvent de la star du PSG et désirent l'enrôler. Et s'il y a bien des clubs qui sont prêts à faire des folies pour le champion du monde 2018, c'est bien en Arabie Saoudite qu'ils se trouvent. D'après plusieurs sources, KM7 pourrait choisir l'option de prendre la direction de la Saudi Pro League. Cependant, La Gazzetta assure qu'il n'en rien et que Mbappé n'a même pas l'Arabie Saoudite dans ses projets.

Kylian Mbappé, la cible des grands écuries

Le Paris Saint-Germain reste optimiste et garde l'espoir de voir sa star accepter un nouveau bail pour rester au club. Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos avaient déjà réussi à éviter un départ de Kylian Mbappé à l'été 2022. Ils espèrent réaliser encore le même coup. Et si le Real Madrid est à fond derrière le Français, le club espagnol n'a plus l'intention de se lancer dans des grandes manœuvres pour le joueur de 24 ans. L'objectif est de le laisser prendre l'initiative de lui-même. Dans le même temps, d'autres sources révèlent l'intérêt de Liverpool qui pourrait tenter de convaincre le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain.