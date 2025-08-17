FC Nantes : Kita prépare un coup inattendu au PSG

Le FC Nantes s’apprête à recevoir le PSG dans une Beaujoire déjà en ébullition. Waldemar Kita promet une “petite surprise” aux Parisiens, entre hommage et coup de bluff.

FC Nantes – PSG : Un hommage… ou un piège bien calculé ?

Waldemar Kita a le sens du spectacle. Dans les colonnes du Journal du Dimanche, le président du FC Nantes a déclaré avec un sourire malicieux : « J’espère qu’ils l’apprécieront. Les champions doivent être honorés ». Officiellement, il s’agit de saluer le sacre européen d’un PSG dominateur. Mais dans les travées nantaises, on chuchote qu’un hommage trop appuyé pourrait aussi servir à mieux endormir la bête…

Cette “petite surprise”, dont le contenu reste secret, nourrit l’impatience des supporters. Entre respect et stratégie psychologique, Kita joue sur plusieurs tableaux. Et si ce geste symbolique était aussi une manière de galvaniser ses propres troupes, comme pour dire : « On les applaudit… mais ensuite, on les bouscule ! »

Une Beaujoire en feu pour un exploit espéré

La Beaujoire s’apprête à vibrer comme rarement. En présentant les Parisiens comme des champions qu’il faut honorer, Kita entretient une atmosphère solennelle… avant le combat. Les Canaris veulent créer un exploit et « faire tomber les champions d’Europe chez nous », comme le confient plusieurs cadres du vestiaire.

Le message est clair : célébrer, oui, mais avec le couteau entre les dents. Derrière son hommage élégant, Kita prépare une soirée volcanique. Car à Nantes, on rêve de transformer la “surprise” en véritable coup de tonnerre en Ligue 1.