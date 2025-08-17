ASSE : La grosse annonce de Maxime Bernauer

L’ASSE s’offre une bonne nouvelle ! Maxime Bernauer annonce son retour imminent sur les terrains. Une bouffée d’espoir pour des Verts en quête de stabilité et de reconquête.

ASSE : Un match sous pression à Geoffroy-Guichard

Ce premier rendez-vous à domicile contre Rodez (20h00) ne ressemble pas à une simple répétition. Après le nul amer à Laval (3-3), les Verts veulent envoyer un message : oui, la remontée est une mission possible. Relégués en mai, fragilisés mais toujours autant soutenus, ils savent que chaque faux pas sera scruté.

Eirik Horneland, lucide, ne se fait pas d’illusion sur la difficulté de la Ligue 2 : « C’est une ligue très physique, et on l’a bien ressenti face à Laval. Quand tu as l’initiative, tu peux imposer ton jeu. Mais dès que tu la perds, tout devient difficile. » Le coach norvégien attend plus de constance et de réalisme, face à un adversaire réputé coriace.

Rodez prévenu, mais ambitieux

Didier Santini ne vient pas en victime. Au contraire, l’entraîneur de Rodez savoure l’affiche : « Saint-Étienne mérite la Ligue 1. C’est une chance pour nous d’évoluer dans une telle ambiance. » Conscient du challenge mental pour ses joueurs, il martèle ses principes : ne pas reculer, jouer, et surtout apprendre vite dans ce chaudron de bruit et de ferveur. Ils se font finalement noyer en s’inclinant 4-0.

Maxime Bernauer, le retour qui redonne le sourire

Enfin, la bonne nouvelle. Maxime Bernauer, touché en début de saison, a rassuré tout le monde : « Normalement, pour le prochain match à domicile, je devrais réintégrer le groupe », a-t-il annoncé. Son optimisme tombe à pic pour un vestiaire en pleine reconstruction. Son discours est fort : « Le club est ambitieux… il veut remporter le championnat. Malgré la descente, 33 000 personnes étaient là au premier match. Je ne connais pas beaucoup de clubs capables de faire ça. »

Confiant dans la qualité du groupe, il insiste sur le caractère de l’équipe, entre travail et exigence. Avec un tel mental et son retour imminent, l’ASSE peut enfin voir venir des jours plus verts. Entre mercato instable et attentes immenses, Saint-Étienne n’a pas droit à l’erreur. Le mois d’août peut déjà conditionner toute la saison. Mais avec un public fidèle, un coach qui assume et des cadres de retour comme Bernauer, une nouvelle dynamique se dessine.