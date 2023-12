Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans moins de deux semaines, la direction de l’OM vient d’enregistrer un nouveau départ en interne.

Mercato OM : Pablo Longoria enregistre un nouveau départ en interne

Le mercato hivernal s'annonce tumultueux du côté de l'Olympique de Marseille, avec un Gennaro Gattuso déterminé à renforcer son groupe lors de cette fenêtre de transferts. L'entraîneur italien de l’OM a clairement identifié les besoins de son équipe pour l'hiver et espère des renforts de qualité. En attendant, la direction phocéenne poursuit la reconfiguration de son organigramme. Mehdi Benatia a récemment été nommé conseiller sportif, un poste qui lui confère un pouvoir substantiel pour orchestrer le prochain recrutement de l'OM.

Cette nomination intervient quelques semaines après les départs successifs de Javier Ribalta et David Friio. Le club présidé par Pablo Longoria vient également de subir une nouvelle perte avec le départ de Julien Di Napoli, qui occupait le poste de Responsable Expérience Client et production événementielle à l'Olympique de Marseille depuis 13 ans. L'annonce de son départ a été faite via son compte LinkedIn, où il a exprimé sa gratitude envers le club et ses collègues.

Le message émouvant de Julien Di Napoli à l’Olympique de Marseille

Dans son message posté sur les réseaux sociaux, Julien Di Napoli a souligné les moments forts de son parcours à l’OM, notamment « la rénovation du stade Orange Vélodrome, les campagnes européennes mémorables, les titres remportés », et surtout, les relations humaines formées au cours de ces années. Il a exprimé sa chance d'avoir participé à ces événements exceptionnels, en remerciant ceux qui ont contribué à cette aventure.

Son départ s'accompagne d'un message de reconnaissance envers les managers précédents de l'OM qui lui ont accordé leur confiance, ainsi que les dirigeants actuels pour leur expertise dans les domaines des opérations et de l'expérience spectateur. Julien Di Napoli poursuivra sa carrière dans un autre projet d'envergure en rejoignant Mars 360, l'opérateur exclusif de l'Orange Vélodrome chargé de l'activité en dehors des matchs de l'OM. (Concerts, Rugby, visites, séminaires, etc.)

Il se consacrera principalement à un grand événement sportif que le stade accueillera en 2024, tout en participant à d'autres événements majeurs de l'année 2023, tels que des concerts, la réception du Pape François et la Coupe du Monde de Rugby. Ce nouveau chapitre offre à Di Napoli la possibilité de vivre une expérience différente en tant que simple supporter, emmenant ses fils au stade comme son père l'avait fait avec lui près de trente ans plus tôt. Son départ marque la fin d'une longue période au service de l'OM et le début d'une nouvelle aventure prometteuse au sein de Mars 360.