Interrogé sur l’arrivée éventuelle d’un attaquant de pointe au LOSC cet hiver, Jonathan David s’est également posé la question sur l’opportunité de recruter un avant-centre.

Mercato LOSC : Paulo Fonseca réclame un attaquant de pointe

Paulo Fonseca veut un attaquant de pointe en renfort dans au LOSC cet hiver. Avant l’ouverture officielle du mercato de janvier, il a fait part de sa demande à Olivier Létang. « Nous avons besoin d’un attaquant, voire peut-être d’un autre joueur encore », a lâché l’entraineur portugais en conférence de presse, tout en précisant qu’il en a « parlé avec le président du club » et que le club travaille sur le dossier « pour trouver une solution ».

Il s’agit en effet d’une demande qui traine depuis le mercato d’été et le départ de Mohamed Bayo au Havre AC. En effet, Lille n’a qu’un avant-centre dans son équipe actuelle, Jonathan David. Et ce dernier n’est pas décisif comme lors des saisons précédentes. Il est évidemment marqué par son transfert manqué l’été dernier. Il a marqué 7 buts et délivré 2 passes décisives en 27 matchs joués, toutes compétitions confondues.

Jonathan David pense que Lille n'a pas besoin d'un avant-centre supplémentaire

Mais contrairement à Paulo Fonseca, l’international Canadien (45 sélections, 26 buts) estime que le LOSC n’a pas forcément besoin d’un attaquant de pointe supplémentaire. Il s’étonne même de la demande de son coach. « Je ne sais pas trop (si Lille a besoin d’un attaquant supplémentaire, ndlr) », a-t-il lâché sur Prime Vidéo, dans une premier temps, avant de poursuivre : « on n’a pas vraiment besoin d’attaquants en ce moment ».

Et Jonathan David d’expliquer son point de vue. « Parce que la manière dont le coach veut jouer, c’est avec un attaquant assez bas qui joue comme un deuxième numéro 10. Peut-être que si le club veut un nouvel attaquant, c’est pour changer la tactique et ça pourrait aider, mais pour l’instant je ne pense pas vraiment parce qu’il y a déjà une rotation entre Yusuf Yazici et moi », avait-il indiqué, après le nul arraché dans le temps additionnel contre le PSG (1-1).