A quelques jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver, Rayan Cherki a répondu pour la énième fois à la question sur son avenir.

Mercato OL : Rayan Cherki bloqué à Lyon l'été dernier

Rayan Cherki (20 ans) a été obligé de répondre encore à la rumeur concernant son futur à l’OL. Il est annoncé sur le départ cet hiver, alors que son contrat à Lyon va jusqu’en juin 2027. Plusieurs clubs, notamment le PSG et le Real Madrid sont très intéressés pour recruter la pépite formée à l’Olympique Lyonnais.

L’été dernier, le jeune attaquant avait été bloqué par le club rhodanien, qui avait été contraint de céder deux autres joueurs talentueux et très prometteurs de l’équipe lyonnaise : Bradley Barcola (21 ans) et Castello Lukeba (21 ans), respectivement au Paris Saint-Germain et au RB Leipzig en Bundesliga.

Rayan Cherki : « Je n’ai pas fini ce que j’ai à faire ici »

Mais à l’approche du marché hivernal, la rumeur sur un possible transfert de Rayan Cherki prend de l’épaisseur. La direction de l’OL serait disposé à le laisser partir, si elle a une offre intéressante. Mais l’international espoir Français (18 sélections, 11 buts) s’est montré visiblement agacé, au moment de répondre encore aux interrogations sur son avenir à Lyon. « Je n’ai pas fini ce que j’ai à faire ici (à l'OL, ndlr) », a-t-il glissé en zone mixte, dans des propos rapportés par Foot Mercato.

Pour rappel, Rayan Cherki a été formé à l’Olympique Lyonnais (2010-2019). Il a été lancé en Ligue 1 en octobre 2019 par le club de sa ville natale, alors qu’il n’avait que 16 ans. Malgré son expérience de seulement 4 saisons dans le championnat de France, le N°18 de Lyon fait partie des Gones, dont la valeur marchande est très importante. Il est évalué à 25 millions d’euros sur le marché. Comme Bradley Barcola (45 M€) et Castello Lukeba (30 M€), il pourrait être vendu à plus de 30 millions d'euros.