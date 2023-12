Futur adversaire de Luis Enrique en huitième de finale de la Champions League, l’entraîneur de la Real Sociedad, a lancé un message à son homologue du PSG.

PSG : Imanol Alguacil très heureux et motivé de rencontrer Luis Enrique

Suite au tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions effectué lundi passé à Nyon, en Suisse, au siège de l’UEFA, la Real Sociedad a hérité du Paris Saint-Germain. Si ce tirage a été accueilli avec satisfaction par le vestiaire et les supporters parisiens, le club espagnol n’est pas non plus mécontent de cette double confrontation à venir. Surtout son entraîneur Imanol Alguacil, qui est impatient de rencontrer son compatriote Luis Enrique, qui officie sur le banc du PSG depuis l’été dernier.

« Je me sens heureux et motivé, car si vous voulez atteindre la finale, vous devez affronter les meilleures équipes, et le PSG est un candidat sérieux pour atteindre la finale (…) Vous pouvez imaginer ce que cela représente d'affronter une telle équipe, avec un entraîneur que je respecte beaucoup (Luis Enrique). Il nous connaît très bien, mais nous le connaissons aussi. On ne peut pas faire mieux », a expliqué le technicien espagnol en conférence de presse, avant d’annoncer la couleur pour la double confrontation à venir.

Imanol Alguacil : « Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminions »

La Real Sociedad entend bien jouer crânement sa chance face au Paris Saint-Germain le 14 février prochain au Parc des Princes et le 5 mars au stade d’Anoeta, à l’occasion des huitièmes de finale aller et retour de la Ligue des Champions. Après avoir terminé leader de son groupe devant l’Inter Milan, la Real Sociedad rêve de créer l’exploit en éliminant le Paris SG.

« Imaginez la bombe que ce serait si nous les éliminions », lance Imanol Alguacil, qui assure qu’après avoir résisté contre l’Inter Milan, le PSG est bien à la portée de son équipe. « Nous l'avons déjà montré parce que nous avons reçu l'un des derniers finalistes dans notre groupe, l'Inter, et ils n'ont pas été capables de nous battre, ni à Giuseppe-Meazza ni ici, à Anoeta. Alors, pourquoi ne pas le faire contre le PSG ? », a ajouté l’entraîneur de la Real Sociedad.