Désireux de renforcer son équipe cet hiver, le Stade Rennais devrait également dégraisser. Un gros coup serait ainsi dans les tuyaux au SRFC.

Mercato Stade Rennais : Un attaquant sur le départ au SRFC

Interrogé sur le mercato hivernal par Ouest France, Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, s’est d’abord voulu prudent en avouant : « on a des idées, mais ce mercato d’hiver est très particulier, souvent très cher. On a besoin de trouver des solutions, on cherche… On a quelques pistes, on espère qu’elles sont bonnes », avant d’annoncer concrètement ses intentions pour le mois de janvier.

« Dans l’ensemble, on a envie de bien travailler et de renforcer l’équipe. L’idée, c’est évidemment de renforcer derrière parce qu’on a le sentiment qu’il y a une certaine fragilité. On a cette envie-là, mais comme je vous le dis, j’ai déjà essayé de récupérer un très bon défenseur cet été », a déclaré le dirigeant rennais. Cependant, le SRFC pourrait aussi délivrer des bons de sortie à certains éléments de l’effectif actuel de Julien Stéphan. C’est le cas de l’attaquant Arnaud Kalimuendo.

Arnaud Kalimuendo poussé vers la sortie à Rennes

D’après les informations relayées ces dernières heures par L’Équipe, les dirigeants du Stade Rennais seraient à la recherche d’une nouvelle pointe en attaque durant le mercato hivernal qui s’annonce à grands pas. Et le quotidien sportif révèle que cette arrivée potentielle pourrait sonner la fin pour Arnaud Kalimuendo. Sous contrat jusqu’en juin 2027, l’ancien joueur du Paris SG pourrait donc être incité à changer pour avoir du temps de jeu dans la seconde moitié de saison. De son côté, le club breton ne s’y opposerait pas forcément, surtout si un prétendant se présentait avec un chèque conséquent, même si le SRFC sait qu’il ne pourra pas récupérer les 20 millions d’euros investis pour recruter Kalimuendo il y a un an et demi.