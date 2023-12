Susceptible de quitter Manchester United cet hiver, Casemiro intéresse le PSG. Mais Erik ten Hag pourrait bien faire capoter les plans de Luis Campos pour le milieu de terrain brésilien.

Mercato PSG : Luis Campos pense à Casemiro

Comme annoncé par la presse anglaise il y a plusieurs jours, Manchester United serait prêt à vendre Casemiro lors de la prochaine fenêtre de recrutement hivernale. Et ce vendredi, The Sun a confirmé que le Paris Saint-Germqain penserait au milieu défensif de 31 ans pour renforcer l’effectif de Luis Enrique durant la deuxième moitié de saison. Le quotidien Le Parisien explique que l’entraîneur parisien aimerait voir débarquer un milieu de terrain expérimenté pour encadrer Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Manuel Ugarte, alors que Kang-In Lee va disputer la Coupe d’Asie dès le début de l'année civile. D’après 90Min, Casemiro envisagerait sérieusement de quitter les Red Devils avec un intérêt suffisant en provenance du Moyen-Orient. Al-Hilal et Al-Nassr étant sur les rangs. Cependant, un spécialiste anglais a jeté un énorme coup de froid sur ce dossier.

Manchester United ne veut pas perdre Casemiro

En effet, le journaliste de la BBC, Simon Stone, indique qu’une source proche de Manchester United lui a confirmé que le Paris Saint-Germain n’avait pas encore manifesté véritablement un intérêt pour Casemiro. Le spécialiste britannique ajoute même que le coach du club mancunien, Erik ten Hag, s’est rendu compte de l’importance de l’ancien joueur du Real Madrid au fil des matches. Le technicien néerlandais serait même déterminé à conserver Casemiro jusqu’à la fin de la saison. Sauf surprise, Marquinhos ne sera donc pas rejoint par son compatriote au PSG cet hiver.