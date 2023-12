À moins de 10 jours de l’ouverture du mercato hivernal, Pablo Longoria aurait tranché concernant l’avenir d’Azzedine Ounahi sous les couleurs de l’OM.

Mercato OM : Porte ouverte pour Azzedine Ounahi cet hiver

Arrivé en janvier dernier en provenance d’Angers SCO contre un chèque de 8 millions d’euros, Azzedine Ounahi ne devrait pas faire de vieux os à l’Olympique de Marseille. Rayonnant durant la Coupe du monde 2022 au Qatar, le compatriote d’Achraf Hakimi était annoncé comme une belle prise de la part de Pablo Longoria. Mais un an après son arrivée sur la Canebière, Ounahi n’a jamais retrouvé son niveau qui lui a valu un transfert à Marseille.

De quoi pousser Pablo Longoria à vouloir se séparer de lui durant le mercato hivernal qui s’annonce. En effet, selon le quotidien L’Équipe, Azzedine Ounahi représente une des plus grosses valeurs marchandes de l’effectif olympien et si un club proposait une belle somme en janvier, il pourrait aisément obtenir son renfort pour la seconde moitié de saison. Les dirigeants olympiens poussent bien dans ce sens pour une tout autre raison.

Pablo Longoria veut réduire la masse salariale

En effet, le journal L’Équipe explique que l’Olympique de Marseille veut réduire sa masse salariale afin d’accueillir de nouveaux joueurs lors des prochains mercatos de 2024. Le média sportif rapporte qu’à l’heure actuelle, les finances de l’OM ne lui permettent que d’enregistrer l’arrivée d’un joueur avec un salaire moyen ou faible. Face à cette situation, Pablo Longoria et la direction marseillaise pourraient pousser certains joueurs vers la sortie durant le marché de janvier afin de faire de la place au sein de l’effectif de Gennaro Gattuso.

Dans cette optique, l’OM ne devrait pas s’opposer aux départs de certains éléments comme Pape Gueye et Luis Henrique, de retour de son prêt d’un an et demi à Botafogo. Mais d’autres éléments comme Azzedine Ounahi et Vitinha pourraient aussi bénéficier d’un bon de sortie en cas d’offre satisfaisante. Un temps annoncé comme une piste possible de Luis Enrique, l’entraîneur du Paris Saint-Germain, Azzedine Ounahi ne devrait pas manquer de courtisans en cas de départ confirmé. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le milieu offensif de 23 ans est évalué à 12 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt.