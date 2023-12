Alors qu'il garde toujours le suspense autour de son futur en club, une nouvelle bombe tombe dans le dossier concernant l'avenir de Kylian Mbappé.

Mercato PSG : Nasser Al-Khelaïfi ne lâche pas Mbappé

Kylian Mbappé va-t-il encore planter le Real Madrid une nouvelle fois ? Tout indique que tout reste ouvert dans le dossier concernant l'avenir de l'attaquant du Paris Saint. Alors que son nom fait grandement l'actualité depuis plusieurs semaines autour de son futur en club, le natif de Bondy garde le silence et prend tout son temps à se décider. Pendant que Florentino Pérez prépare un nouvel assaut pour le champion du monde 2018, Nasser Al-Khelaïfi continue de pousser fort en interne pour faire craquer l'attaquant de 25 ans comme ce fut le cas il y a quelques mois. Sauf une stratégie pour faire monter les enchères auprès du Real Madrid, le clan Mbappé n'a jamais rompu les discussions avec le club français.

Si tout paraît calme dans ce dossier à Paris où on évoque presque plus publiquement l'avenir de KM7, la direction du club francilien et l'entourage de Kylian Mbappé seraient toujours en négociations pour une éventuelle prolongation de contrat du joueur. C'est une information révélée par le journal L'Equipe, qui indique que le dialogue est maintenu dans un contexte où un départ vers le Real Madrid est toujours d'actualité.

Kylian Mbappé a déjà pris sa décision

Devenu l'un des meilleurs joueurs du monde, l'attaquant de 25 ans sait que chacune de ses prochaines déclarations seront scrutées. Il reste la cible de plusieurs clubs dont Liverpool et l'Arabie Saoudite qui sont toujours à l'affût. Si le Real Madrid a toujours été annoncé comme sa destination préférentielle, le club espagnol ne compte pas se faire rouler une fois encore dans la farine. C'est pourquoi Florentino Pérez attend que Kylian Mbappé prenne la parole en public pour trancher. Ce que l'ancien monégasque n'a aucunement l'intention de faire. Cependant, il semble avoir déjà pris sa décision, avec une prise de parole annoncée en février voir mars 2024.