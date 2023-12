Alors que son futur président Augusto Melo a confirmé son très probable transfert au PSG cet hiver, Gabriel Moscardo a fait une annonce surprenante sur son avenir avec les Corinthians.

Mercato PSG : Gabriel Moscardo se projette avec le Corinthians

Selon plusieurs médias brésiliens, il devrait être la seconde recrue hivernale du Paris Saint-Germain après le défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo. Mais Gabriel Moscardo ne semble pas au parfum des tractations qui ont cours concernant son avenir puisque le milieu de terrain de 18 ans a confié à Globo qu’il prépare en ce moment la reprise avec les Corinthians début janvier et qu’il pense déjà aux prochaines joutes avec son club formateur.

« Ma réalité aujourd'hui, c'est le Corinthians. Je vais revenir là-bas au début du mois de janvier, faire la préparation intense de pré-saison, qui, nous le savons, est difficile. Je pense déjà aux prochains défis, aux prochaines compétitions et à la quête d'un titre », a déclaré l’international espoir brésilien, qui semble donc encore bien loin du Paris SG de Luis Enrique.

Le futur président des Corinthians confirme pour Gabriel Moscardo

Dans des propos rapportés par la chaîne ESPN Brasil, le futur président des Corinthians, Augusto Melo, a confirmé la prochaine arrivée de Gabriel Moscardo au Paris Saint-Germain. « C’est un garçon récemment formé et avec très peu de temps de jeu chez les professionnels. J'aimerais qu'il reste beaucoup plus longtemps (…) Mais malheureusement, le cycle touche déjà à sa fin, il a déjà la tête ailleurs. Nous lui avons laissé toute la liberté de choisir », a confié le dirigeant brésilien avant de confirmer le départ de son jeune prodige en direction de Paris.

« Qu'il soit heureux. Il se dirige vers le PSG », a assuré Augusto Melo. Selon Globo et d’autres médias locaux, le transfert de Moscardo va coûter 25 millions d’euros, bonus compris, au champion de France en titre. Reste maintenant à savoir si le PSG et Luis Campos vont aller jusqu’au bout de cette affaire, où si le club brésilien est parvenu à inverser la tendance et donc à conserver son milieu défensif dont on dit déjà le plus grand bien.