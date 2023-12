Le PSG tient sa première recrue de l’hiver. Le jeune défenseur central de Sao Paulo, Lucas Beraldo, est attendu à Paris pour passer sa visite médicale avant de signer son contrat.

Mercato PSG : Accord total pour le transfert de Lucas Beraldo

Prolongé récemment, Presnel Kimpembe va subir une nouvelle opération et pourrait voir sa saison déjà terminée. Une situation qui oblige le Paris Saint-Germain à recruter un nouveau défenseur central pour renforcer l’équipe de Luis Enrique. Et, c’est chose faite depuis ce samedi. En effets, selon diverses sources locales et étrangères, un accord global a été trouvé entre Luis Campos, conseiller football du PSG, et les dirigeants de Sao Paulo pour le transfert de Lucas Beraldo contre un chèque de 20 millions d'euros.

Le défenseur de 20 ans a déjà donné son accord contractuel pour rejoindre son compatriote Marquinhos dans la capitale française. Avec la possible « saison blanche » de Kimpembe, Beraldo devrait apporter une dynamique nouvelle à la défense des Rouge et Bleu. Tout est désormais réglé au niveau du Brésil et l’enfant de Piracicaba est attendu à Paris dans quelques jours pour finaliser les derniers détails avant de signer son contrat.

Lucas Beraldo attendu à Paris le mercredi

D’après les informations obtenues par le média brésilien Globo, Lucas Beraldo va atterrir à Paris le mercredi 27 décembre. Le jeune défenseur central devrait ensuite se soumettre à la fameuse visite médicale, préalable à la signature de son contrat, le 30 décembre. Toujours selon la même source, l’objectif de la direction parisienne est de faire de Beraldo un joueur de Luis Enrique le plus rapidement possible afin de lui permettre d’entamer son intégration aussitôt. Une tendance confirmée par L’Équipe et le journaliste Fabrizio Romano, qui prévoit une officialisation dès le 1er janvier 2024. Après avoir été longtemps associé à Thiago Silva, le capitaine Marquinhos a donc de fortes chances de reformer une charnière 100% brésilienne avec Lucas Beraldo.