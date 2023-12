L’ASSE n’a toujours pas trouvé d’accord avec un milieu de terrain, à six jours de l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

Mercato ASSE : Aïmen Moueffek se dirige tout droit vers un départ

Plusieurs joueurs de l’ASSE sont annoncés sur le départ cet hiver par L’Equipe. Le club ligérien n’attend donc pas que des renforts dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Des joueurs indésirables, en manque de temps de jeu ou encore en fin de contrat l’été prochain sont sur le liste des partants. Aimen Moueffek (22 ans) fait partie de la dernière catégorie, mais contrairement à certains de ses coéquipiers, il n’est pas poussé dehors. La direction des Verts avait entamé des négociations avec lui pour la prolongation de son bail. Loïc Perrin l’avait confirmé avant l’ouverture de la saison actuelle. « Il y a des discussions avec lui. On a fait une proposition au joueur et on attend désormais sa réponse », avait-il appris.

Six mois plus tard, But Football Club croit savoir que les négociations avec le milieu de terrain sont au point au mort et qu’il se dirige tout droit vers un départ de Saint-Etienne en juin 2024. Il pourrait même quitter le Forez plus tôt, s’il a une proposition concrète cet hiver.

Aimen Moueffek déçu par la direction de Saint-Etienne

Formé à l’ASSE (2012-2020), puis lancé en Ligue 1 en septembre 2020, Aïmen Moueffek n’a toujours pas réussi à s’imposer chez les Verts comme un crack. Il a certes eu du temps de jeu en Ligue 1, puis en Ligue 2, mais il n’a pas franchi le palier qu’il fallait pour devenir un joueur indispensable dans son club formateur. Et il est maintenant entré dans sa dernière année de contrat. Malgré tout, les dirigeants de Saint-Etienne ont décidé de le garder. Toutefois, leur proposition ne satisfait pas le néo-international Espoir marocain.

Si l’on en croit la source, Loïc Perrin lui aurait proposé 15 000 euros de salaire mensuel pour poursuivre l’aventure en Loire. Une offre jugé insuffisante par le vainqueur de la Coupe Gambardella 2019, qui demanderait environ le double. Selon les indiscrétions de la source, l’ASSE estime le Marocain « un peu trop gourmand pour un joueur régulièrement blessé ». Une décision dont Aïmen Moueffek « aurait pris acte ».