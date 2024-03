ASSE : Olivier Dall’Oglio dévoile ses attentes envers une recrue

Avant le match entre Paris FC et l’ASSE, Olivier Dall’Oglio a adressé un message fort à l’une de ses recrues hivernales, tout en faisant savoir ce qu’il attendait de lui.

ASSE : Irvin Cardona, une montée en puissance sous Olivier Dall’Oglio

Ce samedi à 15h, l’AS Saint-Étienne se rend au stade Charléty pour affronter le Paris FC dans le cadre de la 27e journée de Ligue 2. Les Verts abordent cette rencontre avec confiance après avoir enregistré trois victoires consécutives en championnat, propulsant ainsi l’équipe entraînée par Olivier Dall’Oglio à la 4e place du classement. Pour les supporters, l’espoir d’un retour en Ligue 1 est plus tangible que jamais depuis la descente du club.

Photo : Irvin Cardona

Cette remontée de l’AS Saint-Étienne est notamment attribuée au retour en force des recrues hivernales, parmi lesquelles Irvin Cardona. L’attaquant français de 26 ans, délaissé par Augsbourg, semblait avoir perdu sa motivation dans le football. Malgré son expérience décevante en Allemagne en première partie de saison, les dirigeants de l’ASSE ont pris le risque de le recruter cet hiver. Après une période d’adaptation, Irvin Cardona est revenu au premier plan.

Olivier Dall’Oglio attend plus d’Irvin Cardona

Son doublé contre Angers (3-0) et son rôle déterminant face à Annecy (2-1), où il a marqué un but et délivré une passe décisive, ont été salués par Olivier Dall’Oglio. L’entraîneur de l’ASSE a souligné les qualités offensives d’Irvin Cardona, le qualifiant de « chasseur de buts » capable d’évoluer à plusieurs postes en attaque. Toutefois, Olivier Dall’Oglio attend davantage de son joueur, notamment en ce qui concerne ses pertes de balle au milieu de terrain.

« Il y a encore du travail à faire », a déclaré Dall’Oglio en conférence de presse. « Malgré ses performances offensives, je veux qu’il soit plus vigilant sur le plan défensif et qu’il minimise les pertes de balle. » Ces commentaires soulignent les attentes élevées de l’entraîneur stéphanois à l’égard de sa recrue offensive, alors que l’ASSE cherche à maintenir sa dynamique positive et à consolider sa place dans la course pour une remontée en Ligue 1.