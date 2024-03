Ligue 2 – Une menace plane sur l’ASSE pour le choc contre Auxerre !

À quelques jours du choc contre l’AJ Auxerre en Ligue 2, une menace plane déjà à l’ASSE. Deux joueurs clés d’Olivier Dall’Oglio sont sous le coup d’une suspension.

ASSE : Olivier Dall’Oglio se prépare pour un match difficile contre l’AJ Auxerre

Alors que la course pour la montée en Ligue 1 est lancée, l’ASSE se trouve dans une position délicate. Avec onze matchs de Ligue 2 restants, les Verts doivent impérativement enchaîner les victoires pour espérer combler l’écart de sept points qui les sépare actuellement d’Angers SCO, deuxième au classement. Cependant, leur prochaine rencontre s’annonce ardue, car ils affrontent le leader incontesté de la deuxième division, l’AJ Auxerre, ce samedi à domicile.

Cette confrontation revêt une importance capitale pour l’AS Saint-Étienne, qui doit absolument s’imposer pour relancer sa course vers le haut du classement. Néanmoins, la tâche ne sera pas aisée pour les hommes d’Olivier Dall’Oglio face à un adversaire redoutable comme l’AJ Auxerre. De plus, les Verts devront composer avec la menace de suspension qui plane sur deux de leurs joueurs clés en cas d’avertissement.

Mathieu Cafaro et Yvann Maçon sous la menace d’une suspension

En effet, Mathieu Cafaro, milieu offensif polyvalent, et Yvann Maçon, latéral droit, sont tous deux sous la menace d’une suspension immédiate en cas de carton jaune lors du prochain match, indique le site spécialisé Peuple-vert. Cafaro a déjà été averti lors des rencontres précédentes contre Amiens et Troyes, tandis que Maçon a reçu deux avertissements lors des derniers matchs contre Annecy et le Paris FC.

Cette situation met l’entraîneur Olivier Dall’Oglio dans une position délicate, car il devra composer avec la possibilité de devoir se passer des services de deux joueurs importants pour le match suivant en cas de carton jaune. Il espère certainement que ses joueurs sauront gérer cette pression et éviter les sanctions disciplinaires qui pourraient affaiblir l’équipe pour les prochains matchs cruciaux de la saison. Dans l’éventualité où Mathieu Cafaro et Yvann Maçon seraient suspendus, l’entraîneur de l’ASSE devra trouver des solutions alternatives au sein de son effectif pour pallier leur absence et maintenir la dynamique positive de l’équipe dans cette course pour une remontée en Ligue 1 la saison prochaine.