Déterminés à convaincre Kylian Mbappé de signer une nouvelle prolongation, les dirigeants du PSG auraient entamé une discussion décisive dans ce dossier.

Mercato PSG : Ethan Mbappé pour convaincre Kylian Mbappé de rester ?

Sous contrat jusqu’en juin prochain, Kylian Mbappé sera libre de négocier un accord avec le club de son choix dès le 1er janvier en vue d’une arrivée gratuite à l’été 2024. Mais les dirigeants du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi en tête, s’activement en coulisses pour empêcher cela. Le club de la capitale tenant absolument à remporter sa première Ligue des Champions avec le capitaine de l’équipe de France.

Avant d’engager des discussions officielles avec l’attaquant de 25 ans, le PSG travaille pour boucler un dossier qui pourrait avoir son pesant d’or dans la décision du champion du monde 2018. En effet, selon les informations du quotidien L’Equipe, la direction parisienne négocie avec l’entourage d’Ethan Mbappé pour la signature d’un contrat professionnel, lui dont le contrat aspirant prend fin en juin prochain.

Le milieu de terrain de 17 ans n’a jamais caché son attachement sincère au Paris SG. Selon des sources proches du club francilien, une signature d’Ethan pourrait être un grand pas vers un accord entre Kylian Mbappé et le leader de Ligue 1 pour la poursuite de son aventure sous le maillot Rouge et Bleu. Tant les deux frères sont liés. D’ailleurs, Ethan commence déjà à faire parler de lui à l’étranger et son statut pourrait bien évoluer au PSG la saison prochaine.

Un scout anglais évoque le potentiel d’Ethan Mbappé

Ethan Mbappé a fait ses débuts en professionnel sous les couleurs du Paris Saint-Germain lors du dernier match de Ligue 1 de l’année contre le FC Metz (3-1), au Parc des Princes. En négociations avec Luis Campos pour la signature de son premier contrat professionnel, le jeune milieu de terrain pourrait intégrer l’équipe première de Luis Enrique la saison prochaine parce qu’il en a les qualités selon un scout anglais.

« Quand je regarde l’effectif des moins de 19 ans, il est ou fait partie des meilleurs. Il a bien progressé ces 18 derniers mois, il a gagné en simplicité et en efficacité dans la distribution. Et il travaille pour l’équipe (…) Ethan, on sent le potentiel (…) Il a progressé dans la transition défensive et dans le volume. Il doit encore passer un cap dans la vitesse d’exécution notamment. Il lui manque encore de la régularité », explique-t-il dans les colonne de L’Equipe.