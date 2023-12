Luis Campos multiplie ses options pour attirer les jeunes talents du football. Claudio Echeverri est l'une des pistes que le dirigeant portugais étudie.

Mercato PSG : Claudio Echeverri a pris une forte décision pour son avenir

Formé à River Plate, Claudio Echeverri est un jeune milieu de terrain argentin qui n'a que 17 ans. Lié au club argentin jusqu'en décembre 2024, il n'a disputé que quatre matchs cette saison sur dix possibles en Superliga pour une passe décisive. Présenté comme un jeune très prometteur, il attire déjà des grands clubs en Europe, dont le Paris Saint-Germain. S'il est coché dans les petits papiers de Luis Campos, le jeune prodige ne devrait pas pour autant quitter la franchise argentine cet hiver. Claudio Echeverri préfère se projeter à l'été prochain, prenant une grande décision sur son avenir.

Au micro d'ESPN, le jeune milieu de terrain a lâché une déclaration qui devrait sans doute faire trembler du côté de River Plate. Claudio Echeverri a affiché sa volonté claire de ne pas prolonger renouveler son bail au sein de son club formateur. Son objectif, c'est de continuer « encore six mois ou un an et ensuite » décider de son avenir. Une déclaration qui va sans doute faire plaisir du côté du Paris Saint-Germain.

Paris n'est pas seul sur le dossier

Le jeune crack argentin attire les convoitises et les cadors du football européen gardent un œil sur sa situation pour tenter de s'attacher les services d'Echeverri. En plus du paris Saint-Germain, près d'une dizaine d'autres clubs s'intéressent également au gamin de 17 ans. Il s'agit notamment du FC Barcelone, de Manchester City, de l'AS Roma, l'AC Milan, du Real Madrid ou encore de la Juventus Turin, du Feyenoord Rotterdam et de Genk. Du beau monde pour le milieu de terrain dont la cause libératoire s'élève à 30 millions d'euros.