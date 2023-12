Le FC Nantes aurait préparé un coup fumant pour cet hiver. Un transfert à 15 millions d’euros serait dans le tuyaux chez les Canaris.

Mercato : Le FC Nantes bien inspiré en prolongeant Moses Simon

Le FC Nantes a certes changé d’entraineur avant les quatre derniers matchs de la phase aller de la Ligue 1, mais cela n’a pas été positif pour le club. Après une victoire inattendue contre l’OGC Nice (1-0), Jocelyn Gourvennec a perdu les trois matchs suivants, juste avant la mi-saison. Les Canaris ont ainsi terminé la première moitié de l’exercice à 13e place. Un rang décevant, relativement à leurs objectifs. Ils sont même menacés de relégation en Ligue 2, car ils n’ont que 4 points de plus que le FC Lorient, qui est barragiste.

Pour la deuxième manche décisive de l’exercice 2023-2024, le FCN doit redoubler d’effort dans la lutte pour le maintien. Les dirigeants nantais vont donc renforcer leur équipe cet hiver, dans cette perspective. En attendant les arrivées, Waldemar Kita a acté un renfort en interne. Il a prolongé le contrat de Moses Simon la semaine dernière. Ce dernier a rempilé pour 2 saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2026, alors que son bail initial devait prendre fin en juin 2024.

Mercato : Moses Simon prolongé pour être mieux vendu ?

Le virevoltant ailier est un joueur majeur du FC Nantes. Cette saison, il a inscrit 3 buts et a délivré 5 passes décisives en 17 matchs disputés en championnat. Les responsables du club Jaune et Vert ont donc été bien inspirés en prolongeant l’aventure de l’international nigérian (58 sélections, 8 buts) à la Jonelière. Mais contre toute attente, David Phelippeau, journaliste Ouest France, apprend que le contrat de Moses Simon a été prolongé pour pouvoir mieux le vendre. A en croire la source, le FC Nantes est prêt à le céder contre un montant de 15 millions d’euros au moins, soit un peu plus de sa valeur marchande, estimée à 10 millions d’euros par Transfermarkt.

Pour rappel, le joueur de 28 ans est convoité par l’Olympique Lyonnais. Le club rhodanien espérait le récupérer librement dans six mois. En effet, Moses Simon aurait pu partir du FC Nantes à la fin de la saison, sans indemnité de transfert. Un départ à zéro euro que Waldemar Kita a pu éviter. Lyon sait désormais à quoi s’en tenir pour le N°27 de l’équipe nantaise.