Pablo Longoria n'aura pas la tâche facile lors du mercato hivernal. Sur la piste d'un buteur en MLS, le président de l'OM devrait y renoncer.

Mercato OM : Denis Bouanga s'offre à Longoria

L'Olympique de Marseille veut se renforcer et n'hésite pas à étudier toutes les pistes possibles. Dans le secteur offensif, Pablo Longoria s'intéresse bien à Denis Bouanga et s'intéresse énormément à son profil selon les informations du 10Sport. L'ancien attaquant de l'AS Saint-Etienne évolue depuis août 2022 à Los Angeles FC, en MLS aux Etats-Unis. Si le choix du Gabonais avait laissé perplexe plusieurs observateurs, lui il a su saisir l'occasion pour se relancer de plus belle. L'attaquant de 27 ans a explosé la saison dernière avec un total de 20 buts marqués. De quoi susciter encore plus l'intérêt de l'OM à la recherche d'un attaquant. Sur le plan personnel, Pablo Longoria ne devrait pas avoir du mal à attirer Denis Bouanga.

En effet, l'international gabonais ne cache pas son envie de rejoindre un jour l'OM si l'occasion s'offrait à lui. Il y a quelques mois, Denis Bouanga a clairement indiqué que Marseille est toujours dans un coin de sa tête. Lié à la franchise américaine jusqu'en décembre 2025, il reste ouvert à un retour en Europe, même s'il assure qu'il est « très heureux au LAFC ». Une porte ouverte à Pablo Longoria et Mehdi Benatia, qui pourraient en profiter pour tenter le coup.

Pablo Longoria limité par la DNCG pour Denis Bouanga ?

L'Olympique de Marseille rêve de Denis Bouanga, le Gabonais n'est pas contre une arrivée sur la Canebière. De quoi faire croire que le chemin est déjà raccourci entre les deux parties dans le cadre d'éventuelles négociations. Sauf que Pablo Longoria voit déjà un gros obstacle se dresser sur son chemin. En effet, grâce à sa belle saison, l'international gabonais a vu sa valeur marchande grimper jusqu'à 15 millions d'euros, une somme jugée trop élevée pour l'OM. Ceci dans un contexte où le club est déjà sous la menace de la DNCG.