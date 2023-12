Libre depuis l’été, Yann M’Vila est à la recherche d’un projet qui lui convient, afin de rejouer. Envisage-t-il un retour à l’ASSE pour aider le club en Ligue 2 ? La réponse du milieu de terrain est tombée.

Mercato ASSE : Yann M’Vila ne reviendra pas à Saint-Etienne

L’ASSE n’attend que l’ouverture officielle du mercato, le 1er janvier 2024, pour lancer véritablement son marché. Sinon, Loïc Perrin et les recruteurs ont déjà des pistes et des noms cochés. Olivier Dall’Oglio attend un joueur par compartiment de jeu, précisément un arrière droit, un milieu de terrain et un attaquant de profondeur. Mais le milieu recherché par le nouvel entraineur de Saint-Etienne ne sera pas Yann M’Vila.

Ce dernier s’est prononcé sur la question de son probable retour chez les Verts. Et sa réponse est tombée sans détour. « Avec tout le respect que j’ai pour la Ligue 2, je ne me vois pas jouer dans ce championnat », a-t-il répondu dans le quotidien Le Progrès.

Mercato : Yann M’Vila repousse des clubs de Ligue 1

En revanche, l’ex-international Français (22 sélections, 1 but) confirme des touches en Ligue 1. Mais les propositions qu’il a eu n’étaient pas intéressantes à ses yeux. Yann M’Vila précise qu’il a eu des discussions avec beaucoup de clubs de l’élite, mais qu’il « n’a pas eu le petit truc » qu’il attendait de ses prétendants. « Je n’ai pas besoin d’argent. Je veux jouer. Vu mes qualités et mon leadership, je pense pouvoir aider pas mal d’équipes. Je crois en moi [...] », a-t-il rassuré pour finir.

Pour rappel, l’ancien Tricolore a joué à l’ASSE de janvier 2018 à juin 2022, en provenance du Rubin Kazan (Russie). Il avait accepté de rejoindre les Verts en baisser son salaire, grâce à son mentor en équipe de France, Jean-Louis Gasset, qui venait de prendre le club stéphanois en main. Après son départ de Saint-Etienne, Yann M’Vila a passé trois saisons à l’Olympiakos (septembre 2020 à juillet 2023). Il est sans club depuis la fin de son contrat en Grèce.