L’OL serait aux trousses d’un joueur en difficulté à Manchester United et souhaitant se relancer ailleurs, dès cet hiver 2024.

Mercato : L'OL intéressé par les services de Hannibal Mejbri

Transféré par l’AS Monaco à Manchester United en aout 2019, contre 10 millions d’euros, Hannibal Mejbri peine à s’imposer dans le club de Premier League. En effet, le manager actuel des Red Devils, Erik ten Hag ne lui accorde presque pas de temps de jeu. Cette saison, il a fait 4 brèves apparitions en Premier League (41 minutes de jeu au total) et a disputé seulement un match en entier depuis septembre. Prêté à Birmingham City en Championship (D2) la saison dernière, le jeune milieu offensif pourrait quitter définitivement Manchester United.

Son contrat prend fin en juin prochain et il est libre de négocier avec le club de son choix, dès le mois de janvier 2024. Et Hannibal Mejbri pourrait être intéressé par une signature à l’OL. En effet, le club rhodanien souhaite le recruter pour renforcer l’équipe de Pierre Sage. D’après les indiscrétions du journaliste Fabrizio Romano, John Textor est sous le charme du meneur de jeu de 20 ans et pousse pour le faire venir à Lyon. Mais le club de Ligue 1 a de la concurrence sur la piste menant vers ce dernier.

Mercato : Le FC Séville et Fribourg sont aussi sur Hannibal Mejbri

L’international tunisien (27 sélections) est aussi sur les tablettes du FC Séville en Liga et du SC Fribourg en Bundesliga. Transfermarkt estime sa valeur marchande à 12 millions d’euros. Un tarif qui ne serait pas un obstacle pour le président de l’OL, dont le budget pour cet hiver est de plus de 50 millions d’euros. En plus, Hannibal Mejbri pourrait avoir l’opportunité de jouer en Ligue 1, ce qui n’avait été possible avec son club formateur l’AS Monaco, à qui Manchester l’a arraché alors qu’il n’avait que 16 ans et demi.

Cependant, sur le plan sportif, les Lyonnais et les Sévillans ne sont pas mieux loti que Fribourg. Les rhodaniens et les andalous jouent le maintien dans leur championnat respectif, alors que Fribourg, actuel 5e de Bundesliga, joue une place européenne. Notons que la pépite tunisienne n’est pas sélectionnée pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN).