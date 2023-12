Soucieux de renforcer la défense du Paris-Saint-Germain, Nasser al-Khélaïfi a bouclé une signature dans ce sens. L'officialisation du transfert est proche.

Mercato PSG : C'est fait pour la signature de Lucas Beraldo

C'est la belle et surprenante histoire du mercato hivernal parisien. Depuis plusieurs jours, le PSG travaille pour l'arrivée de Lucas Beraldo, espoir du football brésilien. Titulaire avec le club de São Paulo en première division, ce dernier a déjà donné ses directives pour son avenir : c'est Paris ou rien. D'après Globoesporte, le défenseur central de 20 ans a repoussé les avances du Zenit St-Pétersbourg et de Leicester. Une bonne nouvelle pour Nasser al-Khélaïfi, le président du PSG qui s'est employé pour boucler sa signature.

Aux dernières nouvelles, une offre de 20 millions d'euros + 5 millions de bonus avait été envoyée aux dirigeants du São Paulo FC. Ce samedi, on en sait plus puisque d'après le journaliste Fabrizio Romano, l'affaire serait bouclée pour 20 millions d'euros net. Nasser al-Khélaïfi dispose désormais d'un accord verbal, et discute avec ses homologues brésiliens pour boucler les derniers détails du contrat. Lucas Beraldo a déjà accepté les conditions personnelles, et attend sa visite médicale.

Une arrivée qui fait du bien pour la rotation de l'effectif

Encore inconnu du football européen, Lucas Beraldo va arriver comme un sauveur au Paris-Saint-Germain. Le secteur défensif est certes de qualité avec des joueurs d'expérience (Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Marquinhos, Danilo, Presnel Kimpembe), mais il manque de sang neuf.

Avec son arrivée, Luis Enrique va avoir davantage d'options pour faire tourner l'effectif. Le calendrier continuera d'être chargé à partir de janvier, avec la Ligue des Champions, la Coupe de France et la Ligue 1. Leader du championnat français après 17 journées, le PSG attend sereinement l'officialisation de cette signature. Une fois cela fait, Nasser al-Khélaïfi devrait se lancer sur d'autres dossiers comme celui de Nordi Mukiele ou Arnau Tenas.