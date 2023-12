On tend peut-être vers la fin du feuilleton Kylian Mbappé cet hiver. Alors que l'attaquant n'a toujours pas prolongé au PSG, il aurait déjà choisi son nouveau club.

Mercato PSG : Mbappé a déjà son nouveau club

A quelques jours de l'ouverture du mercato hivernal, les choses commencent peut-être par se préciser pour l'avenir de Kylian Mbappé. Le Paris Saint-Germain espère toujours le prolonger mais les choses sont loin d'évoluer dans ce sens. Mieux, on s'approche plus d'un départ que d'une prolongation pour Kylian Mbappé à Paris. C'est la nouvelle bombe lâchée par le journaliste Francisco Buyo, qui croit savoir que les dés sont désormais pipés. Sur l'émission El Chiringuito, il s'est montré très sûr de ses informations, assurant que « Kylian Mbappé ne va pas prolonger avec le PSG ». L'attaquant français de 25 ans est « est beaucoup plus proche du Real Madrid qu’il y a six mois », a-t-il lâché. De quoi donner des frissons à Nasser Al-Khelaïfi.

Parlant de la prolongation de Kylian Mbappé au PSG, le compte twitter PSGInside-Actus a également confirmé que l'enfant de Bondy n'a pas signé un nouveau bail. Sauf qu'ici, on croit savoir que Luis Campos a encore bon espoir de voir l'international français continuer son séjour au Parc des Princes, puisqu'il ne serait pas totalement fermé à l'idée de prolonger. Les discussions continuent entre les dirigeants du Paris Saint-Germain et les représentants du joueur. Mbappé aurait été convaincu par ses dirigeants qui ont fait des choix forts cet été avec les recrues et surtout les départs.

Mbappé avait prévenu Paris

Il y a quelques mois, le PSG était déjà fixé sur les intentions réelles du Bondynois. Le champion du monde français n'a pas voulu activer l’option prévue dans son contrat pour une saison supplémentaire. Ce qui avait irrité Nasser Al-Khelaifi au point de créer une tension énorme entre l'ancien Monégasque et ses dirigeants. Il avait même été écarté un temps du groupe professionnel avant d'être réintégré.