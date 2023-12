Devenu indésirable depuis la fin du mercato estival, Hugo Ekitike vit des moments difficiles au PSG, selon L’Équipe. Après la publication de l’article, l’agent du joueur a réagi.

PSG : Un « acharnement incompris » vécu par Hugo Ekitike

Mis à l’écart après son refus de servir de monnaie d’échange dans l’arrivée de Randal Kolo Muani, l’attaquant Hugo Ekitike n’a pas disputé le moindre match officiel avec le Paris Saint-Germain depuis le 12 août dernier. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe révèle que l’ancien avant-centre du Stade de Reims a été atteint mentalement par cette situation délicate au sein du vestiaire parisien et les nombreuses insultes reçues sur les réseaux sociaux. S’il a décidé de continuer à travailler en attendant un point de chute durant l’hiver, l’international espoir français estimerait en privé avoir vécu un « acharnement incompris » de la part du club et des supporters. Les dernières semaines donc affecté la santé mentale du joueur de 21 ans. Une information rapidement démentie par l’entourage du coéquipier de Kylian Mbappé.

Hugo Ekitike « va très bien mentalement », selon son agent

Après la publication de l’article de L’Équipe décrivant un Hugo Ekitike atteint mentalement par sa mise à l’écart au Paris Saint-Germain, son agent Karl Mwalako Buchmann a démenti tout acharnement sur les réseaux sociaux. « Il n’a reçu aucune insulte ces dernières semaines, c’est faux... », écrit le représentant du numéro 44 de l'équipe de Luis Enrique sur Twitter. L’agent licencié à la FFF rassure également sur la santé mentale et physique de son client, expliquant notamment : « il va très bien physiquement et mentalement et garde une grande discipline et un grand professionnalisme au quotidien. » Alors que le mercato hivernal ouvre ses portes dans trois jours, Hugo Ekitike serait prêt à faire des efforts pour faciliter son départ du Paris SG. Surtout que des prétendants se signalent déjà pour le recruter.