Feuilleton de longue date, le nom de Kylian Mbappé revient et fait encore l'actualité du côté du Real Madrid où on commence par être agacé par les nombreuses rumeurs.

Mercato PSG : Kylian Mbappé fait tourner la tête au Real

Le moment est plus que jamais propice pour nourrir davantage les spéculations et focaliser les attentions sur sa personne. Kylian Mbappé s'apprête encore à livrer le feuilleton mercato le plus bouillant de ces derniers mois entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Alors qu'il arrive en fin de contrat à l'été 2024, l'attaquant français est de plus en plus accessible au Real Madrid. Mais comme il a toujours su le faire ces derniers mois, Mbappé ne rend pas la tâche facile à Florentino Pérez, entretenant le suspense alors qu'à Madrid, on attend que le Bondynois prenne la parole pour signifier clairement son intention de les rejoindre. Peine perdue, puisque le champion du monde 2018 ne l'entrevoit pas ainsi et avance à son rythme et comme il le sens.

Le vestiaire madrilène n'en peut plus

Mbappé va-t-il enfin rejoindre le Real Madrid ou va-t-il encore griller Florentino Pérez comme il l'a déjà fait à deux reprises ? C'est la question que se posent de nombreux observateurs depuis le début de la saison et encore plus à l'approche de l'ouverture du marché hivernal. Mais en attendant d'être fixé, les rumeurs incessantes d'une probable arrivée de la star de Luis Enrique à Madrid commencent par exaspérer. C'est en tout cas ce qu'a laissé croire Fernando Morientes qui compare le cas Kylian Mbappé à celui de Christian Karembeu qui a signé au Real Madrid en 1997 après un long feuilleton. Dans une interview à AS, l'ancien joueur de la Casa Blanca a révélé que c'est fatiguant de devoir faire face aux rumeurs.

Même si les contextes sont un peu différents, il se souvient que dans le vestiaire c'était devenu un sujet de discussion au quotidien. Les joueurs étaient même fatigués de tant de spéculations, a-t-il avoué. En tout cas, les hommes de Carlo Ancelotti ne sont pas au bout de leur peine puisque cet hiver, ça risque encore d'être au centre des débats durant de longues semaines.