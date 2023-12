Ces dernières semaines, le retour d’Yvann Maçon à Saint-Etienne a été évoqué par Evect et confirmé par L'Équipe. Mais depuis, il y aurait un rebondissement pour le défenseur, dont la rupture du prêt était négociée par le Maccabi Tel-Aviv.

Mercato : Yvann Maçon parti pour rester au Maccabi Tel-Aviv ?

Prêté au Maccabi Tel-Aviv en Israël, jusqu’en juin 2024, avec une option d’achat, Yvann Maçon a été annoncé vers un retour à Saint-Etienne, avant l’ouverture du mercato hivernal. Le quotidien sportif avait indiqué que le club israélien tentait de casser le prêt de l’arrière latéral droit, afin de lui permettre de retrouver l’ASSE cet hiver. Mais les négociations avec le club ligérien pourraient ne pas aller au bout. La direction stéphanoise serait divisée sur la situation d’Yvann Maçon.

Une partie du board Stéphanois serait contre le retour de ce dernier dans le Forez, en janvier. Selon elle, cela pourrait susciter à nouveau la colère des supporters avec qui le Guadeloupéen est à couteaux-tiré. C’est ce que croit savoir Peuple-Vert. « Le cas d'Yvann Maçon divise en interne. Plusieurs membres du club s'avouent très sceptiques quant à l'idée de le rapatrier et craignent la réaction du peuple vert », a fait savoir la source.

ASSE : Yvann Maçon avait défié les supporters de Saint-Etienne

En effet, le défenseur de 25 ans avait tenu des propos très durs à l’encontre de l’ASSE et de ses supporters, lors de son prêt au Paris FC en décembre 2022. « Je ne me suis jamais caché », avait-il réagi, tout en soulignant que « personne n’est venu dire en face ce qu’il pensait de lui ». Le natif de Baie-Mahault (Guadeloupe) avait ensuite martelé : « C’est plus facile de menacer et insulter depuis les tribunes […] ». Après son défi aux supporters des Verts, il avait écarté l’idée d’un retour sous le maillot des Verts.

Notons que l’équipe d’Olivier Dall’Oglio a besoin d’un arrière latéral droit en renfort cet hiver, pour être la doublure de Dennis Appiah. Quant à Yvann Maçon, il est sous contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2025.