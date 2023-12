Malgré les nombreux démentis qui tombent ça et là, Kylian Mbappé, dont le contrat au PSG expire en juin prochain, aurait déjà signé en faveur du Real Madrid.

Un ancien président du Barça vend la mèche pour Kylian Mbappé

Libre le 30 juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Une aubaine pour le Real Madrid, toujours considéré comme la destination la plus possible de l’attaquant de 25 ans s’il venait à quitter la Ligue 1. Depuis ces dernières semaines, les médias étrangers et locaux se livrent une guerre entre confirmations et démentis concernant l’avenir du capitaine de l’équipe de France. Interrogé sur le sujet, Joan Gaspart, président du FC Barcelone de 2000 à 2003, pense que Florentino Pérez a d’ores et déjà bouclé l’affaire avec le clan Mbappé.

« Je pense que le Real Madrid l'a déjà signé. Ils ont fait une opération similaire à celle de Figo. J'ai le sentiment qu'ils l'ont signé, j'espère que je me trompe, mais je pense que c'est le cas. C'est un grand joueur », a confié le dirigeant espagnol sur le plateau de l'émission « El 10 del Barça. » Une tendance confirmée par un journal madrilène qui a même dévoilé le futur salaire de Kylian Mbappé chez les Merengues.

26M€ par an et une prime de 130M€ pour Mbappé

Dans son édition de ce jour, le quotidien Marca révèle que le Real Madrid va proposer à Kylian Mbappé de rejoindre l’effectif de Carlo Ancelotti sur la base d’un contrat longue durée avec à la clé un salaire de 26 millions d’euros par an et une prime à la signature de 130 millions d’euros. Le champion du monde 2018 accepterait donc de réduire de moitié son salaire pour s’engager en faveur de la Maison-Blanche puisqu’il touche actuellement 56 millions d’euros annuels au Paris SG. Toujours selon la même source ibérique, les négociations se poursuivent en ce moment entre la mère, Fayza Lamari, et l'avocate de Mbappé, Delphine Verheyden, et le directeur général du Real, José Angel Sanchez.